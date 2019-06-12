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«Мы будем знать, кто здесь погиб»: в Кличевском районе обнаружены обломки бомбардировщика времён ВОВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В болотистых лесах Кличевского района Могилевской области обнаружены обломки советского бомбардировщика времен Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Найденный серийный номер одного из двигателей Ил-4 поможет установить состав экипажа и выяснить, какое боевое задание выполняли советские летчики в октябре 1943 года. О месте падения бомбардировщика могилевские поисковики узнали от сельчан во время разведывательной экспедиции в Кличевский район. Сегодня в этих лесах работает техника.
Александр Авчиник, егерь Гончанского лесничества:
Сергей Лободюк, житель поселка Гончанский:
Сегодня у поисковиков нет сомнений: это самолет, сбитый немецкими истребителями во время воздушного боя в 1943-м над Кличевскими лесами. Теперь информацию об экипаже и боевой задаче бомбардировщика должны подтвердить в центральном архиве Министерства обороны России.
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«Мы будем знать, кто здесь погиб»: в Кличевском районе обнаружены обломки бомбардировщика времён ВОВ
Новости Беларуси. В болотистых лесах Кличевского района Могилевской области обнаружены обломки советского бомбардировщика времен Великой Отечественной войны,...
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