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«Мы будем знать, кто здесь погиб»: в Кличевском районе обнаружены обломки бомбардировщика времён ВОВ

13.06.2019 10:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В болотистых лесах Кличевского района Могилевской области обнаружены обломки советского бомбардировщика времен Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы будем знать, кто здесь погиб»: в Кличевском районе обнаружены обломки бомбардировщика времён ВОВ

Найденный серийный номер одного из двигателей Ил-4 поможет установить состав экипажа и выяснить, какое боевое задание выполняли советские летчики в октябре 1943 года. О месте падения бомбардировщика могилевские поисковики узнали от сельчан во время разведывательной экспедиции в Кличевский район. Сегодня в этих лесах работает техника.

«Мы будем знать, кто здесь погиб»: в Кличевском районе обнаружены обломки бомбардировщика времён ВОВ

Александр Авчиник, егерь Гончанского лесничества:
Мне интересно, что найдут, как найдут. Найдут ли останки – родственники может быть живы еще, помнят этих людей. Я думаю, если у человека есть душа, то он откликнется на это все.

«Мы будем знать, кто здесь погиб»: в Кличевском районе обнаружены обломки бомбардировщика времён ВОВ

Сергей Лободюк, житель поселка Гончанский:
Правильно, мы будем знать, кто здесь погиб. Отдать честь ему при захоронении. Они же нас защищали. Не было бы их – не было бы нас. Большое им спасибо.

«Мы будем знать, кто здесь погиб»: в Кличевском районе обнаружены обломки бомбардировщика времён ВОВ

Сегодня у поисковиков нет сомнений: это самолет, сбитый немецкими истребителями во время воздушного боя в 1943-м над Кличевскими лесами. Теперь информацию об экипаже и боевой задаче бомбардировщика должны подтвердить в центральном архиве Министерства обороны России.

Люди в материале: Александр Авчиник, Сергей Лободюк
 
 
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Новости Беларуси. В болотистых лесах Кличевского района Могилевской области обнаружены обломки советского бомбардировщика времен Великой Отечественной войны,...
 
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