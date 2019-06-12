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За три месяца в Беларуси сдали 70 километров нелегальных сетей

13.06.2019 09:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 70 километров сетей и более 200 нелегальных снастей. В Беларуси завершена кампания по добровольной сдаче запрещенных орудий лова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За три месяца в Беларуси сдали 70 километров нелегальных сетей

Кампания «Сдай сети» прошла в нашей стране впервые. Она стартовала 20 марта в первый день нерестового периода и длилась два с половиной месяца. Участников акции освободили от уплаты внушительного штрафа, достигающего 1275 рублей. В итоге незаконный «арсенал» превратился в целые горы сетей. Свой «улов» сотрудники природоохраны готовы показать сегодня всем желающим.

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Новости Беларуси. 70 километров сетей и более 200 нелегальных снастей. В Беларуси завершена кампания по добровольной сдаче запрещенных орудий лова, сообщили в...
 
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