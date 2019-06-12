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«Пламя мира» в Борисове пронесут Бага, Глеб, Галыгин и Хачатурян

13.06.2019 09:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 13 июня «Пламя мира» вторых Европейских игр торжественно встретят на «Борисов-Арене», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Пламя мира» в Борисове пронесут Бага, Глеб, Галыгин и Хачатурян

Эстафету огня примет Алексей Бага – главный наставник БАТЭ. Символ континентального первенства пронесут и другие известные факелоносцы: бывший игрок команды Александр Глеб, шоумен и болельщик «желто-синих» Вадим Галыгин и полузащитник «Торпедо-БелАЗ» Андрей Хачатурян. Во время праздника пройдут интересные встречи и футбольный мастер-класс.

Люди в материале: Алексей Бага, Александр Глеб, Вадим Галыгин, Андрей Хачатурян
 
 
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Новости Беларуси. 13 июня «Пламя мира» вторых Европейских игр торжественно встретят на «Борисов-Арене», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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