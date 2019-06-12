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Александр Лукашенко 13 июня примет участие в заседании Совета глав государств ШОС

13.06.2019 09:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 13 июня Бишкек станет главной политической ареной для решения вопросов мирового уровня. В Кыргызстане начинает работу Совет глав государств Шанхайской организации сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко 13 июня примет участие в заседании Совета глав государств ШОС

Здесь ждут лидеров 11 стран. Участие в саммите примет и Александр Лукашенко. Как ожидается, Президент Беларуси выступит во время встречи в расширенном составе. Он обозначит позицию нашей страны по актуальной международной тематике и развитию сотрудничества в рамках этой организации.

Ожидается также, что во время саммита главы государств проведут ряд двусторонних встреч.

Александр Лукашенко 13 июня примет участие в заседании Совета глав государств ШОС

В ШОС входят 8 стран: Китай, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан и Узбекистан, с недавнего времени еще Индия и Пакистан. В статусе наблюдателя, кроме Беларуси, находятся Афганистан, Иран и Монголия. Организация была создана в 2001 году для укрепления стабильности и безопасности, борьбы с терроризмом и наркотрафиком. Также одной из важных целей является развитие экономического сотрудничества между странами-участницами и их партнерами.

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Новости Беларуси. 13 июня Бишкек станет главной политической ареной для решения вопросов мирового уровня. В Кыргызстане начинает работу Совет глав государств...
 
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