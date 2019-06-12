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Расписание движения автобусов по обслуживанию участников праздника «Купалье» («Александрия собирает друзей») 6 – 7 июля 2019 г.
13.06.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
6 июля 2019 г.
Маршрут «Могилев – Александрия» через г. Шклов
Маршрут «Александрия – Могилев» через г. Шклов
3. Маршрут «Шклов – Александрия» через д. Межник
7 июля 2019 г.
Маршрут «Могилев – Александрия» через г. Шклов
Маршрут «Александрия – Могилев» через г. Шклов
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Расписание движения автобусов по обслуживанию участников праздника «Купалье» («Александрия собирает друзей») 6 – 7 июля 2019 г.
6 июля 2019 г. Маршрут «Могилев – Александрия» через г. Шклов Отправление автобуса АВ «Могилев» 10-50 11-00 11-30 12-00 12-30 13-00 14-00 15-00 15-30 АС «Шклов» (до д....
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