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РАСПИСАНИЕ движения поездов для подвоза/вывоза гостей и участников праздника «Купалье»
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Новости Хотимска
по маршруту Могилев-Копысь
|№ поезда
|Маршрут следования
|Время
|Остановки на участке Могилев-Орша
|Примечание
|отправления со станции Могилев
|прибытия на станцию Копысь (Александрия)
|06.07.2019
|6564
|Могилев-Орша
|08.50
|10.06
|Везде
|
|6566
|Могилев-Копысь
|10.27
|11.40
|Везде
|Дополнительный
|6964
|Могилев-Копысь
|12.55
|13.46
|Только Шклов
|Дополнительный
|6568
|Могилев-Орша
|13.03
|14.09
|Кроме о.п.Низовцы
|
|6392
|Могилев-Орша
|14.44
|15.51
|Кроме о.п.Низовцы
|Дополнительный
|6968
|Могилев-Копысь
|15.50
|16.43
|Только Шклов
|Дополнительный
|770
|Могилев-Орша
|16.50
|17.31
|Только Шклов
|Дополнительный региональных линий бизнес-класса
|706
|Могилев-Полоцк
|17.12
|17.53
|Только Шклов, о.п.Александрия
|Дополнительный межрегиональных линий бизнес-класса
|6570
|Могилев-Орша
|17.24
|18.37
|Везде
|
|634
|Коммунары-Гродно
|18.15
|19.10
|Только Шклов
|Дополнительный межрегиональных линий экономкласса
|6970
|Могилев-Копысь
|19.00
|19.59
|Только Рыжковичи,Шклов
|Дополнительный
|6572
|Могилев-Орша
|20.50
|21.55
|Кроме о.п.Низовцы
|
|07.07.2019
|602
|Гомель-Полоцк
|02.12
|03.01
|Только Шклов
|Дополнительный межрегиональных линий экономкласса
|606
|Брест-Витебск
|06.22
|07.20
|Только Шклов
|
|6562
|Могилев-Орша
|06.30
|07.41
|Кроме о.п.Низовцы
|
|6564
|Могилев-Орша
|08.50
|10.06
|Везде
|
|6566
|Могилев-Копысь
|10.27
|11.40
|Везде
|Дополнительный
|6568
|Могилев-Орша
|13.03
|14.09
|Кроме о.п.Низовцы
|
|6392
|Могилев-Орша
|14.44
|15.51
|Кроме о.п.Низовцы
|Дополнительный
|770
|Могилев-Орша
|16.50
|17.31
|Только Шклов
|Дополнительный региональных линий бизнес-класса
|706
|Могилев-Полоцк
|17.12
|17.53
|Только Шклов, о.п.Александрия
|Дополнительный межрегиональных линий бизнес-класса
|6970
|Могилев-Копысь
|19.00
|19.59
|Только Рыжковичи,Шклов
|Дополнительный
|6572
|Могилев-Орша
|20.50
|21.55
|Кроме о.п.Низовцы
|
по маршруту Копысь-Могилев
|№ поезда
|Маршрут следования
|Время
|Остановки на участке Могилев-Орша
|Примечание
|отправления со станции Копысь (Александрия)
|прибытия на станцию Могилев
|06.07.2019
|705
|Полоцк-Могилев
|10.10
|10.54
|Только Шклов, о.п.Александрия
|Дополнительный межрегиональных линий бизнес-класса
|6391
|Орша-Могилев
|12.27
|13.50
|Кроме о.п.Низовцы
|Дополнительный
|769
|Орша-Могилев
|12.50
|13.33
|Только Шклов
|Дополнительный региональных линий бизнес-класса
|6567
|Орша-Могилев
|15.52
|17.02
|Кроме о.п.Низовцы
|
|6969
|Копысь-Могилев
|17.01
|18.18
|Везде
|Дополнительный
|6569
|Орша-Могилев
|17.56
|19.08
|Везде
|
|605
|Витебск-Брест
|19.12
|20.01
|Только Шклов
|
|6971
|Копысь-Могилев
|20.15
|21.03
|Только Шклов
|Дополнительный
|6571
|Орша-Могилев
|21.02
|22.08
|Кроме о.п.Низовцы
|
|6973
|Копысь-Могилев
|23.25
|00.36
|Везде
|Дополнительный
|07.07.2019
|6961
|Копысь-Могилев
|00.17
|01.03
|Только Шклов
|Дополнительный
|601
|Полоцк-Гомель
|00.26
|01.14
|Только Шклов
|Дополнительный
|6963
|Копысь-Могилев
|00.46
|01.37
|Только Шклов
|Дополнительный
|6965
|Копысь-Могилев
|03.20
|04.09
|Только Шклов
|Дополнительный
|6561
|Орша-Могилев
|05.46
|06.52
|Кроме о.п.Низовцы
|
|6563
|Орша-Могилев
|09.34
|10.42
|Везде
|
|705
|Полоцк-Могилев
|10.10
|10.54
|Только Шклов, о.п.Александрия
|Дополнительный межрегиональных линий бизнес-класса
|6391
|Орша-Могилев
|12.27
|13.50
|Кроме о.п.Низовцы
|Дополнительный
|769
|Орша-Могилев
|12.50
|13.33
|Только Шклов
|Дополнительный региональных линий бизнес-класса
|6567
|Орша-Могилев
|15.52
|17.02
|Кроме о.п.Низовцы
|
|6569
|Орша-Могилев
|17.56
|19.08
|Везде
|
|605
|Витебск-Брест
|19.12
|20.01
|Только Шклов
|
|6971
|Копысь-Могилев
|20.15
|21.03
|Только Шклов
|Дополнительный
|6571
|Орша-Могилев
|21.02
|22.08
|Кроме о.п.Низовцы
|
|6973
|Копысь-Могилев
|23.25
|00.36
|Везде
|Дополнительный
по маршруту Орша-Копысь
|№ поезда
|Маршрут следования
|Время
|Остановки на участке Могилев-Орша
|Примечание
|отправления со станции Орша
|прибытия на станцию Копысь (Александрия)
|06.07.2019
|6563
|Орша-Могилев
|08.55
|09.33
|Везде
|
|705
|Полоцк-Могилев
|09.42
|10.09
|Только Шклов, о.п.Александрия
|Дополнительный межрегиональных линий бизнес-класса
|6391
|Орша-Могилев
|11.45
|12.26
|Кроме о.п.Низовцы
|Дополнительный
|769
|Орша-Могилев
|12.20
|12.49
|Только Шклов
|Дополнительный региональных линий бизнес-класса
|6967
|Орша-Копысь
|12.50
|13.26
|Везде
|Дополнительный
|6567
|Орша-Могилев
|15.12
|15.48
|Кроме о.п.Низовцы
|
|6569
|Орша-Могилев
|17.11
|17.51
|Везде
|
|605
|Витебск-Брест
|18.31
|19.08
|Только Шклов
|
|6571
|Орша-Могилев
|20.24
|21.01
|Кроме о.п.Низовцы
|
|601
|Полоцк-Гомель
|23.49
|00.24
|Шклов
|Дополнительный
|07.07.2019
|6561
|Орша-Могилев
|05.09
|05.45
|Кроме о.п.Низовцы
|
|6563
|Орша-Могилев
|08.55
|09.33
|Везде
|
|705
|Полоцк-Могилев
|09.42
|10.09
|Только Шклов, о.п.Александрия
|Дополнительный межрегиональных линий бизнес-класса
|6391
|Орша-Могилев
|11.45
|12.26
|Кроме о.п.Низовцы
|Дополнительный
|769
|Орша-Могилев
|12.20
|12.49
|Только Шклов
|Дополнительный региональных линий бизнес-класса
|6567
|Орша-Могилев
|15.12
|15.48
|Кроме о.п.Низовцы
|
|6569
|Орша-Могилев
|17.11
|17.51
|Везде
|
|605
|Витебск-Брест
|18.31
|19.08
|Только Шклов
|
|6571
|Орша-Могилев
|20.24
|21.01
|Кроме о.п.Низовцы
|
по маршруту Копысь-Орша
|№ поезда
|Маршрут следования
|Время
|Остановки на участке Могилев-Орша
|Примечание
|отправления со станции Копысь (Александрия)
|прибытия на станцию Орша
|06.07.2019
|6722
|Копысь-Орша
|13.45
|14.25
|Везде
|Дополнительный
|6568
|Могилев-Орша
|14.14
|14.54
|Кроме о.п.Низовцы
|
|6392
|Могилев-Орша
|15.52
|16.31
|Кроме о.п.Низовцы
|Дополнительный
|770
|Могилев-Орша
|17.32
|18.02
|Только Шклов
|Дополнительный региональных линий бизнес-класса
|706
|Могилев-Полоцк
|17.54
|18.21
|Только Шклов, о.п.Александрия
|Дополнительный межрегиональных линий бизнес-класса
|6570
|Могилев-Орша
|18.44
|19.32
|Везде
|
|634
|Коммунары-Гродно
|19.01
|19.52
|Только Шклов
|Дополнительный межрегиональных линий экономкласса
|6572
|Могилев-Орша
|21.59
|22.38
|Кроме о.п.Низовцы
|
|6972
|Копысь-Орша
|23.37
|00.16
|Кроме о.п.Александрия
|Дополнительный
|07.07.2019
|602
|Гомель-Полоцк
|03.05
|03.36
|Только Шклов
|Дополнительный межрегиональных линий экономкласса
|6962
|Копысь-Орша
|04.45
|05.24
|Везде
|Дополнительный
|6562
|Могилев-Орша
|07.45
|08.25
|Везде
|
|6564
|Могилев-Орша
|10.10
|10.52
|Везде
|
|6568
|Могилев-Орша
|14.14
|14.54
|Кроме о.п.Низовцы
|
|6392
|Могилев-Орша
|15.52
|16.31
|Кроме о.п.Низовцы
|Дополнительный
|770
|Могилев-Орша
|17.32
|18.02
|Только Шклов
|Дополнительный региональных линий бизнес-класса
|706
|Могилев-Полоцк
|17.54
|18.21
|Только Шклов, о.п.Александрия
|Дополнительный межрегиональных линий бизнес-класса
|6570
|Могилев-Орша
|18.44
|19.32
|Везде
|
|6572
|Могилев-Орша
|21.59
|22.38
|Кроме о.п.Низовцы
|
Первый заместитель
начальника отделения С.В.Приставко
75-20 Пуховский 39 33 79
Теги
: Брест
, Витебск
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по маршруту Могилев-Копысь № поезда Маршрут следования Время Остановки на участке Могилев-Орша Примечание отправления со станции Могилев прибытия на станцию...
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