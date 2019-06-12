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РАСПИСАНИЕ движения поездов для подвоза/вывоза гостей и участников праздника «Купалье»

13.06.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

по маршруту Могилев-Копысь

№ поезда Маршрут следования Время Остановки на участке Могилев-Орша Примечание
отправления со станции Могилев прибытия на станцию Копысь (Александрия)
06.07.2019
6564 Могилев-Орша 08.50 10.06 Везде
6566 Могилев-Копысь 10.27 11.40 Везде Дополнительный
6964 Могилев-Копысь 12.55 13.46 Только Шклов Дополнительный
6568 Могилев-Орша 13.03 14.09 Кроме о.п.Низовцы
6392 Могилев-Орша 14.44 15.51 Кроме о.п.Низовцы Дополнительный
6968 Могилев-Копысь 15.50 16.43 Только Шклов Дополнительный
770 Могилев-Орша 16.50 17.31 Только Шклов Дополнительный региональных линий бизнес-класса
706 Могилев-Полоцк 17.12 17.53 Только Шклов, о.п.Александрия Дополнительный межрегиональных линий бизнес-класса
6570 Могилев-Орша 17.24 18.37 Везде
634 Коммунары-Гродно 18.15 19.10 Только Шклов Дополнительный межрегиональных линий экономкласса
6970 Могилев-Копысь 19.00 19.59 Только Рыжковичи,Шклов Дополнительный
6572 Могилев-Орша 20.50 21.55 Кроме о.п.Низовцы
07.07.2019
602 Гомель-Полоцк 02.12 03.01 Только Шклов Дополнительный межрегиональных линий экономкласса
606 Брест-Витебск 06.22 07.20 Только Шклов
6562 Могилев-Орша 06.30 07.41 Кроме о.п.Низовцы
6564 Могилев-Орша 08.50 10.06 Везде
6566 Могилев-Копысь 10.27 11.40 Везде Дополнительный
6568 Могилев-Орша 13.03 14.09 Кроме о.п.Низовцы
6392 Могилев-Орша 14.44 15.51 Кроме о.п.Низовцы Дополнительный
770 Могилев-Орша 16.50 17.31 Только Шклов Дополнительный региональных линий бизнес-класса
706 Могилев-Полоцк 17.12 17.53 Только Шклов, о.п.Александрия Дополнительный межрегиональных линий бизнес-класса
6970 Могилев-Копысь 19.00 19.59 Только Рыжковичи,Шклов Дополнительный
6572 Могилев-Орша 20.50 21.55 Кроме о.п.Низовцы

 

 

 

по маршруту Копысь-Могилев

№ поезда Маршрут следования Время Остановки на участке Могилев-Орша Примечание
отправления со станции Копысь (Александрия) прибытия на станцию Могилев
06.07.2019
705 Полоцк-Могилев 10.10 10.54 Только Шклов, о.п.Александрия Дополнительный межрегиональных линий бизнес-класса
6391 Орша-Могилев 12.27 13.50 Кроме о.п.Низовцы Дополнительный
769 Орша-Могилев 12.50 13.33 Только Шклов Дополнительный региональных линий бизнес-класса
6567 Орша-Могилев 15.52 17.02 Кроме о.п.Низовцы
6969 Копысь-Могилев 17.01 18.18 Везде Дополнительный
6569 Орша-Могилев 17.56 19.08 Везде
605 Витебск-Брест 19.12 20.01 Только Шклов
6971 Копысь-Могилев 20.15 21.03 Только Шклов Дополнительный
6571 Орша-Могилев 21.02 22.08 Кроме о.п.Низовцы
6973 Копысь-Могилев 23.25 00.36 Везде Дополнительный
07.07.2019
6961 Копысь-Могилев 00.17 01.03 Только Шклов Дополнительный
601 Полоцк-Гомель 00.26 01.14 Только Шклов Дополнительный
6963 Копысь-Могилев 00.46 01.37 Только Шклов Дополнительный
6965 Копысь-Могилев 03.20 04.09 Только Шклов Дополнительный
6561 Орша-Могилев 05.46 06.52 Кроме о.п.Низовцы
6563 Орша-Могилев 09.34 10.42 Везде
705 Полоцк-Могилев 10.10 10.54 Только Шклов, о.п.Александрия Дополнительный межрегиональных линий бизнес-класса
6391 Орша-Могилев 12.27 13.50 Кроме о.п.Низовцы Дополнительный
769 Орша-Могилев 12.50 13.33 Только Шклов Дополнительный региональных линий бизнес-класса
6567 Орша-Могилев 15.52 17.02 Кроме о.п.Низовцы
6569 Орша-Могилев 17.56 19.08 Везде
605 Витебск-Брест 19.12 20.01 Только Шклов
6971 Копысь-Могилев 20.15 21.03 Только Шклов Дополнительный
6571 Орша-Могилев 21.02 22.08 Кроме о.п.Низовцы
6973 Копысь-Могилев 23.25 00.36 Везде Дополнительный

 

по маршруту Орша-Копысь

№ поезда Маршрут следования Время Остановки на участке Могилев-Орша Примечание
отправления со станции Орша прибытия на станцию Копысь (Александрия)
06.07.2019
6563 Орша-Могилев 08.55 09.33 Везде
705 Полоцк-Могилев 09.42 10.09 Только Шклов, о.п.Александрия Дополнительный межрегиональных линий бизнес-класса
6391 Орша-Могилев 11.45 12.26 Кроме о.п.Низовцы Дополнительный
769 Орша-Могилев 12.20 12.49 Только Шклов Дополнительный региональных линий бизнес-класса
6967 Орша-Копысь 12.50 13.26 Везде Дополнительный
6567 Орша-Могилев 15.12 15.48 Кроме о.п.Низовцы
6569 Орша-Могилев 17.11 17.51 Везде
605 Витебск-Брест 18.31 19.08 Только Шклов
6571 Орша-Могилев 20.24 21.01 Кроме о.п.Низовцы
601 Полоцк-Гомель 23.49 00.24 Шклов Дополнительный

 

 

07.07.2019
6561 Орша-Могилев 05.09 05.45 Кроме о.п.Низовцы
6563 Орша-Могилев 08.55 09.33 Везде
705 Полоцк-Могилев 09.42 10.09 Только Шклов, о.п.Александрия Дополнительный межрегиональных линий бизнес-класса
6391 Орша-Могилев 11.45 12.26 Кроме о.п.Низовцы Дополнительный
769 Орша-Могилев 12.20 12.49 Только Шклов Дополнительный региональных линий бизнес-класса
6567 Орша-Могилев 15.12 15.48 Кроме о.п.Низовцы
6569 Орша-Могилев 17.11 17.51 Везде
605 Витебск-Брест 18.31 19.08 Только Шклов
6571 Орша-Могилев 20.24 21.01 Кроме о.п.Низовцы

 

по маршруту Копысь-Орша

№ поезда Маршрут следования Время Остановки на участке Могилев-Орша Примечание
отправления со станции Копысь (Александрия) прибытия на станцию Орша
06.07.2019
6722 Копысь-Орша 13.45 14.25 Везде Дополнительный
6568 Могилев-Орша 14.14 14.54 Кроме о.п.Низовцы
6392 Могилев-Орша 15.52 16.31 Кроме о.п.Низовцы Дополнительный
770 Могилев-Орша 17.32 18.02 Только Шклов Дополнительный региональных линий бизнес-класса
706 Могилев-Полоцк 17.54 18.21 Только Шклов, о.п.Александрия Дополнительный межрегиональных линий бизнес-класса
6570 Могилев-Орша 18.44 19.32 Везде
634 Коммунары-Гродно 19.01 19.52 Только Шклов Дополнительный межрегиональных линий экономкласса
6572 Могилев-Орша 21.59 22.38 Кроме о.п.Низовцы
6972 Копысь-Орша 23.37 00.16 Кроме о.п.Александрия Дополнительный
07.07.2019
602 Гомель-Полоцк 03.05 03.36 Только Шклов Дополнительный межрегиональных линий экономкласса
6962 Копысь-Орша 04.45 05.24 Везде Дополнительный
6562 Могилев-Орша 07.45 08.25 Везде
6564 Могилев-Орша 10.10 10.52 Везде
6568 Могилев-Орша 14.14 14.54 Кроме о.п.Низовцы
6392 Могилев-Орша 15.52 16.31 Кроме о.п.Низовцы Дополнительный
770 Могилев-Орша 17.32 18.02 Только Шклов Дополнительный региональных линий бизнес-класса
706 Могилев-Полоцк 17.54 18.21 Только Шклов, о.п.Александрия Дополнительный межрегиональных линий бизнес-класса
6570 Могилев-Орша 18.44 19.32 Везде
6572 Могилев-Орша 21.59 22.38 Кроме о.п.Низовцы

 

Первый заместитель

начальника отделения                                                        С.В.Приставко

 

75-20 Пуховский 39 33 79

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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