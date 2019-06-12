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Лукашенко улетел в Кыргызстан на саммит ШОС
13.06.2019 11:07 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
13−14 июня в столице Кыргызстана состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В нем планирует принять участие Александр Лукшенко.
13 и 14 июня Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Кыргызстан, где примет участие в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества. В это организации Беларусь имеет статус государства-наблюдателя.
В планах главы государства выступить во время заседания совета в расширенном составе. Он выскажется по международной повестке дня и развитию сотрудничества в рамках объединения.
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13−14 июня в столице Кыргызстана состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В нем планирует принять участие Александр Лукшенко.
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