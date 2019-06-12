Лукашенко улетел в Кыргызстан на саммит ШОС

Источник материала: Ежедневник





13−14 июня в столице Кыргызстана состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В нем планирует принять участие Александр Лукшенко.

13 и 14 июня Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Кыргызстан, где примет участие в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества. В это организации Беларусь имеет статус государства-наблюдателя.

В планах главы государства выступить во время заседания совета в расширенном составе. Он выскажется по международной повестке дня и развитию сотрудничества в рамках объединения.