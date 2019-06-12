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Беларусь может разместить еврооблигации в 2020 году

13.06.2019 11:07 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Беларусь может разместить еврооблигации в 2020 году
Фото из открытых источников

Об этом сообщил министр финансов Максим ЕРМОЛОВИЧ.

«Переговоры в Лондоне показали высокий интерес инвесторов к белорусским еврооблигациям, и фактически у нас есть решение об организации выхода на рынок еврооблигаций», - слова Максима Ермоловича приводит БЕЛТА.

«Мы планируем, что выход на рынок еврооблигаций потребуется не ранее, чем в II полугодии следующего года или начала 2021 года».

В текущем году погашать внешние обязательства планировалось за счет привлечения кредита правительства РФ ($600 млн), транша Евразийского фонда стабилизации и развития ($200 млн) и бюджетного профицита ($700 млн), а также заимствований на внутреннем рынке. 

Беларусь может разместить еврооблигации в 2020 году
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Выход на рынок еврооблигаций потребуется нашей стране не ранее II полугодия 2020 года.
 
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