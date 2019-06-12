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Беларусь может разместить еврооблигации в 2020 году
13.06.2019 11:07 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Об этом сообщил министр финансов Максим ЕРМОЛОВИЧ.
«Переговоры в Лондоне показали высокий интерес инвесторов к белорусским еврооблигациям, и фактически у нас есть решение об организации выхода на рынок еврооблигаций», - слова Максима Ермоловича приводит
«Мы планируем, что выход на рынок еврооблигаций потребуется не ранее, чем в II полугодии следующего года или начала 2021 года».
В текущем году погашать внешние обязательства планировалось за счет привлечения кредита правительства РФ ($600 млн), транша Евразийского фонда стабилизации и развития ($200 млн) и бюджетного профицита ($700 млн), а также заимствований на внутреннем рынке.
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Выход на рынок еврооблигаций потребуется нашей стране не ранее II полугодия 2020 года.
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