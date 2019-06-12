|
Расписание движения автобусов по обслуживанию участников праздника «Купалье» («Александрия собирает друзей») 6 – 7 июля 2019 года
- Размер текста:
- A
- A
- A
Источник материала:
Радзiма
6 июля 2019 г.
- Маршрут «Могилев – Александрия» через г. Шклов
|Отправление автобуса
|АВ «Могилев»
| 10-50 11-00 11-30 12-00 12-30 13-00 14-00 15-00 15-30
|АС «Шклов»
(до д. Александрия)
|11-40 11-50 12-20 12-50 13-20 13-50 14-50 15-50 16-20
|прибытие в
д. Александрия
|12-30 12-40 13-10 13-40 14-10 14-40 15-40 16-40 17-10
Маршрут «Александрия – Могилев» через г. Шклов
|Отправление автобуса
|д. Александрия
|20-00 00-00 01-00 01-30 02-00 02-30 03-10 (3 автобуса)
|АС «Шклов»
( до г. Могилев)
|20-50 00-50 01-50 02-20 02-50 03-20 04-00 (3 автобуса)
|прибытие в г.Могилев
|21-40 01-40 02-40 03-10 03-40 04-10 04-50 (3 автобуса)
- Маршрут «Шклов – Александрия» через д. Копысь
|Отправление автобуса
|АС «Шклов»
|09-00 16-45
|д. Александрия
|09-50 17-35
- 3. Маршрут «Шклов – Александрия» через д. Межник
|Отправление автобуса
|АС «Шклов»
| 17-00 18-40
|д. Александрия
| 17-50 00-00 до г. Могилев
7 июля 2019 г.
- Маршрут «Могилев – Александрия» через г. Шклов
|Отправление автобуса
|АВ «Могилев»
|07-30 08-00 08-30 09-00 11-00
|АС «Шклов»
( до д. Александрия)
|08-20 08-50 09-20 09-50 11-50
|прибытие в д.Александрия
|09-10 09-40 10-10 10-40 12-40
Маршрут «Александрия – Могилев» через г. Шклов
|Отправление автобуса
|д. Александрия
|16-00 17-30 (4 автобуса)
|АС «Шклов»
( до г. Могилев)
|16-50 18-20 (4 автобуса)
|прибытие в
г. Могилев
|17-40 19-10 (4 автобуса)
- Маршрут «Шклов – Александрия» через д. Копысь
|Отправление автобуса
|АС «Шклов»
|09-00 16-45
|д. Александрия
|09-50 17-35
- 3. Маршрут «Шклов – Александрия» через д. Межник
|Отправление автобуса
|АС «Шклов»
|12-40
|д. Александрия
|16-50
Теги
: Могилев
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
-
Белоруску выслали из Польши в РФ за кражу кольца. В этой истории уже есть севшие в Беларуси следователи
12:59, Tut.by
-
Профсоюзы рекомендуют изменить время работы строителей. Что еще наниматель должен сделать в жару
15:51, Tut.by
-
Как сельское хозяйство Беларуси справляется с последствиями жары
20:10, БелТА
-
«Мы с этой ситуацией не намерены мириться»: как белорусский АПК будет справляться с последствиями аномальной жары
22:15, СТВ
-
На какие льготы могут претендовать пенсионеры в Беларуси
06:23, Myfin
-
РЕПОРТАЖ: Как белорусские сыры полюбились послу Франции, а индусы подпевали "Свiтанку" в Бишкеке
17:57, БелТА
-
Мнение Голикова: кризис управленческих решений брестских властей может привести к анархии в стране
22:54, Виртуальный Брест
-
«Планировали полчаса, получилось полтора»: Виктория Азаренко провела мастер-класс для юных спортсменов в Минске
21:24, СТВ
-
США – Венесуэла
17:19,
-
Гризманн переходит в «Барселону»
22:18, Tribuna.com
-
По Источникам
-
Свежие новости
-
Самое читаемое
-
Интересы
|
- На парня из Минска составили протокол об экстремизме за четыре цифры на майке
11.06.2019,
Tut.by
- В Барановичах горит мебельная фабрика
07.06.2019,
Виртуальный Брест
- Районный выпускной бал-2019. Фотографии недавних школьников и дождь, который немного помешал
08.06.2019,
Слуцк Город
- Читатель уверяет, что в Минске вчера был «денежный дождь». Что делать, когда находишь чужие деньги?
10.06.2019,
Tut.by
- Битва лесорубов в «Дримлэнде»: щепки, брутальные мужчины и звуки бензопилы
09.06.2019,
Tut.by
- Отпуск на родине. Сколько стоит отдохнуть на крутых Голубых озерах и чем они сегодня удивят туриста
09.06.2019,
Tut.by
- Как выглядят заборы, которые «ради безопасности» растут в Минске перед Европейскими играми
10.06.2019,
Tut.by