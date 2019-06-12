Презентовано приложение дополненной реальности для церемонии открытия II Европейских игр

Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

В Национальном пресс-центре Республики Беларусь состоялась презентация мобильного приложения дополненной реальности Opening Ceremony AR Minsk 2019 к церемонии открытия II Европейских игр, которая состоится в Минске на Национальном олимпийском стадионе «Динамо» 21 июня.

Элементы дополненной реальности будут интегрированы в постановку масштабного шоу. По словам исполнительного продюсера российской компании «АРТ СИТИ 5» – генерального подрядчика по организации церемонии открытия – Евгения Тимащука, разработка приложения заняла более полугода:

– Комплекс дополненной реальности состоит из двух элементов. Один предназначен для телевизионной версии и многокамерной съемки. Второй – для максимальной вовлеченности зрителей в процесс церемонии. Они скачивают на свои устройства мобильное приложение. Его интерфейс для начала предложит указать место расположения на стадионе (сектор, ряд, место). Как только это сделано, производится простая калибровка путем наведения на выстроенные декорации. После калибровки, приложение полностью понимает, где находится зритель, и как он позиционирован.

Ставилась задача не перегрузить сотовые сети в месте расположения стадиона, поэтому приложение полностью автономно. Скачать его нужно заблаговременно, причем важно будет следить за выпуском обновлений. Выход в интернет непосредственно на стадионе не потребуется. Приложение запросит доступ к микрофону и видеокамере. По микрофону осуществляется синхронизация с действием на сцене. Треки уже «зашиты» в приложение, музыка сопоставляется с происходящим, и в нужный момент запускается тот или иной эпизод. Эффекты дополненной реальности синхронизируются с каждым эпизодом шоу во времени и в пространстве: происходящее в приложении целиком зависит от происходящего на сцене стадиона. Поэтому мобильное приложение будет интересно только тем, кто будет присутствовать непосредственно на церемонии.

Приложение точно рассчитывает нужный момент, когда в шоу появляется дополненная реальность, ориентируясь на звук, причем делает это в реальном времени оффлайн, поэтому пользователю не обязательно иметь активное подключение к интернету, находясь на стадионе. Если по какой-либо причине у зрителя разрядится мобильный телефон, либо устройство не соответствует техническим требованиям, увидеть виртуальные элементы шоу все равно получится. Все эффекты дополненной реальности будут дублироваться на экранах стадиона. Соответственно, зрители увидят ту же самую картину, но глазами телевизионного режиссера и ничего не упустят. Приоткрывая завесу тайны, организаторы церемонии открытия показали сегодня журналистам элемент дополненной реальности, когда как бы над стадионом проносятся знаменитые хозяева Беловежской пущи – зубры. Он был запечатлен во время тестирования работы приложения на «Динамо».

Итак, важно знать, что в приложении содержится подробная инструкция, доступная для понимания широкого круга пользователей. После скачивания в настройках необходимо указать свое место на стадионе, обозначенное в билете. Таким образом, каждый зритель будет видеть эффекты в наилучшем ракурсе, учитывая его расположение на трибунах.

В телевизионной и в онлайн версии церемоний эпизоды дополненной реальности будут встроены в трансляцию, поэтому все зрители, которые будут смотреть церемонии по телевизору или в интернете, увидят в полном объеме все эффекты.

Эпизоды дополненной реальности в приложении можно будет посмотреть только во время шоу. Ни до, ни после церемоний увидеть их в приложении будет невозможно, так как приложение целиком привязано к месту и времени. Позже эпизоды дополненной реальности после церемоний попадут в записи телевизионных трансляций.

Приложение работает на двух официальных языках церемоний Европейских игр – английском и русском. В данный момент оно доступно для скачивания, однако пока лишь его демонстрационная версия, благодаря которой пользователь сможет проверить, соответствует ли его устройство техническим требованиям. За несколько дней до церемонии открытия, когда содержание шоу будет окончательным, к приложению выйдет обновление с полным функционалом, необходимым для полноценной работы.

Opening Ceremony AR Minsk 2019 является бесплатным приложением и доступно для скачивания на операционных системах Android и iOS для моделей смартфонов и планшетов с поддержкой технологий ARCore и ARKit соответственно (необходима версия ОС Android — 8.0 и выше; версия OC Apple iOS — 11.0 и выше). Для операционной системы Android приложение доступно по ссылке , для iOS его можно скачать здесь .

Начальник управления по церемониям и культурной программе фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Сергей Хомич напомнил на пресс-конференции, что несколько интересных подробностей церемонии открытия уже были раскрыты. Так, названы имена хедлайнеров, известен один из факелоносцев, который поучаствует в зажжении огня – это трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Медведь.

– Самая интересная часть церемонии – презентация истории и культуры Беларуси. Запланировано порядка восьми художественных блоков. Каждый из них посвящен какой-либо теме, например, приданиям и легендам, средневековому прошлому Беларуси, – рассказал Сергей Хомич. – Большой отсыл делается к творчеству белорусских литераторов, среди которых Янка Купала, Якуб Колас, Максим Богданович, Ян Барщевский. Показываются исторические личности – Евфросиния Полоцкая, Всеслав Чародей, Франциск Скорина. Будут раскрыты яркие и славные страницы белорусской истории. Для нас церемония открытия – это шанс рассказать обо всем этом европейским телезрителям, представить нашу страну, доказав таким образом, что здесь есть на что посмотреть.

Но церемония будет интересна и для белорусов, потому что над ней трудится международная режиссерская группа. Ее участники смогли во многом по-другому посмотреть на события. Мы их увидим в другом прочтении и современной подаче.