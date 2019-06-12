Брест плавится от жары. Как выглядят городские пляжи и где комфортнее всего отдыхать

Источник материала: Виртуальный Брест

Брест плавится под лучами знойного июньского солнца. Горожане спасаются от жары, как могут: дети оккупировали фонтаны, подростки простаивают в очередях за свежим квасом, а взрослые гурьбой бегут к Мухавцу, чтобы охладиться после рабочего дня. Мы присоединились к отдыхающим и посмотрели на городские пляжи в разгар сезона.





Пляж «Центральный»

Главное место отдыха брестчан. Мекка для любителей позагорать и поплавать. Пляж располагается возле Набережной Франциска Скорины в шаговой доступности от парковки. Однако свободные места на стоянке в выходные найти сложно.





Плюсы: удобное расположение, работают спасатели, есть лягушатник для детей, душ, навесы, кабинки для переодевания, питьевая колонка, лавочки, место для активного отдыха, площадка для игры в пляжный волейбол, работают ларек с прохладительными напитками, мороженым, рядом продовольственный магазин.

Минусы: многолюдно в выходные, мало места в тени.





Пляж «Спасалка» (левый берег Мухавца)

Пляж на левом берегу Мухавца, возле Варшавского шоссе, издревле назывался «Спасалкой». Раньше тут и трава была зеленее и мостики стояли, с которых можно было нырять в воду. Но потом его облагородили: мостики убрали, поставили лягушатник, добавили площадку для активного отдыха. Место пользуется популярностью, но по количеству отдыхающих заметно уступает «Центральному».





Плюсы: работают спасатели, есть кабинки для переодевания, колонка, лягушатник, навесы, душ, лавочки, место для активного отдыха, ларек с прохладительными напитками и мороженым.

Минусы: неудобный подъезд, удаленность от Набережной, сложно добраться без автомобиля.

Пляж на Гребном канале

Пляж на Гребном канале любимое место отдыха жителей микрорайона «Ковалевка». Сюда удобно добираться, рядом есть вело-роллерная трасса, кафе, рынок неподалеку. Расстелить одеяло можно хоть на песке, хоть на траве — места всем хватит.





Плюсы: работают спасатели, много места, есть кабинки для переодевания, питьевые колонки, навесы, лавочки, душ, бочка с квасом, мини-кафе, вело-роллерная трасса, лягушатник.

Минусы: в предыдущие годы на Гребном канале нередко ограничивали купание санслужбы, мало места в тени.





Пляж «Красный двор»

Пляж в Красном дворе горожане облюбовали сравнительно недавно. Удобные заходы в воду, живописные виды, чистая вода с лихвой компенсируют неудобства, связанные с удаленностью от центра города.





Плюсы: большой пляж, чистая вода, есть площадка для пляжного волейбола, кабинки для переодевания, навесы, лавочки, торговые точки.

Минусы: удаленность от центра, многолюдно.

Платный пляж в Больших Косичах

В деревне Большие Косичи работает база отдыха «ПроВикенд». Сюда можно приехать позагорать, искупаться или порыбачить. Вход на пляж в будние дни до 18.00 стоит 3 рубля. С 18.00 до 21.00 — 2 рубля. В выходные — 3 рубля весь день.





Фото: TAM.BY

Плюсы: навес, кабинки для переодевания, батут, горки, спортплощадка, спасатели, прокат беседок, катамаранов (за отдельную плату), работает летнее кафе.

Минусы: платно, сложно добраться без автомобиля.