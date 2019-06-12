ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Брест плавится от жары. Как выглядят городские пляжи и где комфортнее всего отдыхать

13.06.2019 11:42 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Брест плавится под лучами знойного июньского солнца. Горожане спасаются от жары, как могут: дети оккупировали фонтаны, подростки простаивают в очередях за свежим квасом, а взрослые гурьбой бегут к Мухавцу, чтобы охладиться после рабочего дня. Мы присоединились к отдыхающим и посмотрели на городские пляжи в разгар сезона.

Брест плавится от жары. Как выглядят городские пляжи и где комфортнее всего отдыхать

Пляж «Центральный»

Главное место отдыха брестчан. Мекка для любителей позагорать и поплавать. Пляж располагается возле Набережной Франциска Скорины в шаговой доступности от парковки. Однако свободные места на стоянке в выходные найти сложно.

Брест плавится от жары. Как выглядят городские пляжи и где комфортнее всего отдыхать

Плюсы: удобное расположение, работают спасатели, есть лягушатник для детей, душ, навесы, кабинки для переодевания, питьевая колонка, лавочки, место для активного отдыха, площадка для игры в пляжный волейбол, работают ларек с прохладительными напитками, мороженым, рядом продовольственный магазин.

Минусы: многолюдно в выходные, мало места в тени.

Брест плавится от жары. Как выглядят городские пляжи и где комфортнее всего отдыхать

Пляж «Спасалка» (левый берег Мухавца)

Пляж на левом берегу Мухавца, возле Варшавского шоссе, издревле назывался «Спасалкой». Раньше тут и трава была зеленее и мостики стояли, с которых можно было нырять в воду. Но потом его облагородили: мостики убрали, поставили лягушатник, добавили площадку для активного отдыха. Место пользуется популярностью, но по количеству отдыхающих заметно уступает «Центральному».

Брест плавится от жары. Как выглядят городские пляжи и где комфортнее всего отдыхать

Плюсы: работают спасатели, есть кабинки для переодевания, колонка, лягушатник, навесы, душ, лавочки, место для активного отдыха, ларек с прохладительными напитками и мороженым.

Минусы: неудобный подъезд, удаленность от Набережной, сложно добраться без автомобиля.

Пляж на Гребном канале

Пляж на Гребном канале любимое место отдыха жителей микрорайона «Ковалевка». Сюда удобно добираться, рядом есть вело-роллерная трасса, кафе, рынок неподалеку. Расстелить одеяло можно хоть на песке, хоть на траве — места всем хватит.

Брест плавится от жары. Как выглядят городские пляжи и где комфортнее всего отдыхать

Плюсы: работают спасатели, много места, есть кабинки для переодевания, питьевые колонки, навесы, лавочки, душ, бочка с квасом, мини-кафе, вело-роллерная трасса, лягушатник.

Минусы: в предыдущие годы на Гребном канале нередко ограничивали купание санслужбы, мало места в тени.

Брест плавится от жары. Как выглядят городские пляжи и где комфортнее всего отдыхать

Пляж «Красный двор»

Пляж в Красном дворе горожане облюбовали сравнительно недавно. Удобные заходы в воду, живописные виды, чистая вода с лихвой компенсируют неудобства, связанные с удаленностью от центра города.

Брест плавится от жары. Как выглядят городские пляжи и где комфортнее всего отдыхать

Плюсы: большой пляж, чистая вода, есть площадка для пляжного волейбола, кабинки для переодевания, навесы, лавочки, торговые точки.

Минусы: удаленность от центра, многолюдно.

Платный пляж в Больших Косичах

В деревне Большие Косичи работает база отдыха «ПроВикенд». Сюда можно приехать позагорать, искупаться или порыбачить. Вход на пляж в будние дни до 18.00 стоит 3 рубля. С 18.00 до 21.00 — 2 рубля. В выходные — 3 рубля весь день.

Брест плавится от жары. Как выглядят городские пляжи и где комфортнее всего отдыхать

Фото: TAM.BY

Плюсы: навес, кабинки для переодевания, батут, горки, спортплощадка, спасатели, прокат беседок, катамаранов (за отдельную плату), работает летнее кафе.

Минусы: платно, сложно добраться без автомобиля.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Брест плавится под лучами знойного июньского солнца. Горожане спасаются от жары, как могут: дети оккупировали фонтаны, подростки простаивают в очередях за...
 
Новости дня
Новости разные
 
Расписание  движения автобусов по обслуживанию участников праздника «Купалье» («Александрия собирает друзей») 6 – 7 июля 2019 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • ремень из натуральной кожи в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика