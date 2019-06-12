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Канал поставки героина из России вскрыли в Брестской области
13.06.2019 11:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сотрудники оперативно-поискового отдела Брестской таможни во взаимодействии с МВД вскрыли канал поставки из России в Беларусь героина. Такую информацию сегодня озвучили на брифинге в Брестской таможне, передает корреспондент БЕЛТА.
По оперативной информации, с осени 2018 года в Пинске у наркопотребителей появилось особо опасное наркотическое средство - героин.
В результате слаженных действий оперативников Брестской таможни и отделения по наркоконтролю Пинского ГОВД и ОМОН установлено, что к организации преступной деятельности причастны трое ранее неоднократно судимых граждан Беларуси.
Один из них постоянно проживал в Москве.
Используя попутный транспорт, он ввозил героин из России. Позже наркотик сбывали в Пинске с использованием закладок-тайников.
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Сотрудники оперативно-поискового отдела Брестской таможни во взаимодействии с МВД вскрыли канал поставки из России в Беларусь героина. Такую информацию...
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