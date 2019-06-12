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Ящик с полутора миллиардами долларов не впустили в Беларусь. А могли бы зажить...

13.06.2019 11:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

У жительницы Молодечно возникла проблема: ухажер из-за границы прислал ей ящик с $1,5 млрд, но «перевод» застрял на украинской границе. Что же делать? Женщина отправилась в милицию, рассказала о досадном недоразумении — ей не столько жалко было эти полтора миллиарда, сколько позабавила сама ситуация. Милиционеры посочувствовали, теперь пересказывают, как закрутилась эта знойная история с участием «американского генерала».

Ящик с полутора миллиардами долларов не впустили в Беларусь. А могли бы зажить...

51-летняя жительница Молодечно познакомилась в Facebook с генералом американских войск. Потому что здесь куда ни плюнь — попадешь в генерала. Мужчина рассказал, что сейчас защищает демократию в Ливии, но готовится уйти на покой. Остаток жизни хочет провести с возлюбленной в тихой уютной стране, а таковая ясно же где находится. И самый центр уюта и спокойствия, как известно, — в Молодечно.

Пока все логично, подвоха быть не может, такое случается на каждом шагу.

Дальше собеседнице старого солдата было уже просто интересно, куда его заведет фантазия. И «воин-интернационалист» не подвел. Сообщил, что отправил даме посылку с $1,5 млрд. Но есть одно «но». На украинской границе задержали человека, который должен доставить эту «бандероль». Но все решаемо, за растаможку ящика денег надо просто через банк заплатить $750, не то конфискуют.

Женщина почему-то платить отказалась. Генерал вскипел. Пригрозил, что приедет лично и тогда всем тут несдобровать.

На этом этапе переписки собеседнице стало совсем весело, и она отправилась делиться анекдотом в РОВД. Здесь полет мысли ухажера оценили, провели проверку. Генерала не поймали, но в очередной раз предупреждают женщин, которые любят знакомиться с подобными персонажами: еще никому не удалось найти свое счастье с этими воинами, адвокатами и прочими воздыхателями.

 
 
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  У жительницы Молодечно возникла проблема: ухажер из-за границы прислал ей ящик с $1,5 млрд, но «перевод» застрял на украинской границе. Что же делать? Женщина...
 
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