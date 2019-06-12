﻿ «Очередь заняли с вечера, но все равно не попали». Как в Беларуси начался прием документов в гимназии. 21.by
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«Очередь заняли с вечера, но все равно не попали». Как в Беларуси начался прием документов в гимназии

13.06.2019 10:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

12 июня начался прием документов в первые классы гимназий. Теоретически он длится по 28 августа, но на практике в некоторых учреждениях образования оказывается иначе.

Утром в среду журналисты kp.by стояли у 4-й гимназии Минска в микрорайоне Кунцевщина. Два часа до начала приема документов. Очередь не вмещается на фото. Говорят, что многие ночевали у школы, чтобы дети смогли учиться в белорусскоязычной гимназии, а самые активные родители пришли за сутки - утром 11 июня.

- Да, мы здесь с 9 утра вчерашнего дня. А что, по нашему виду можно подумать, что мы шутим? - несколько мам и пап сидят на ступеньках около школы, но говорить о чем-то отказываются. - Нам здесь учиться, мы не хотим подставлять руководство гимназии.

«Я здесь с 17 часов - в списке оказалась 67-й», «записалась около восьми вечера и ушла поспать, была уже 99-й», «в час дня было 18 человек»… Речь идет, конечно же, не о дне подачи заявлений, а о предыдущем.

Елена стоит в очереди, чтобы в гимназию отдать дочку.

- В прошлые годы, судя по отзывам, такого не было. Люди, которые приходили к восьми вечера, были под номером 40 в списке, - рассказывает Елена. - А мы в это время были 99-ми. Потом два человека ушли, мы оказались в списке под номером 97, а набор - 96 человек. Основная масса подходила с 4 до 6 вечера.

Когда в разговоре с родителями звучит слово «список», другие родители с конца очереди волнуются: «Вот, девушка крайняя, за ней будете!» Список вообще - это желание самых активных мам, чтобы контролировать процесс. Принимать должны по живой очереди.


По прописке к школе никто не относится. Многие родители стоят ради того, чтобы дети учились на белорусском, кому-то удобно расположение.

- Я хочу, чтобы мой сын получал образование на белорусском языке, - объясняет причину своего утреннего дежурства Андрей и шутит, что стоять готов сколько нужно: хоть месяц, до победы.

Запускать родителей начали минут на 40 раньше. А к 10 часам набор был неофициально закрыт. Взяли первых 96 человек. Возможно, у кого-то еще будет шанс попасть в эту гимназию. Ну, или придется идти в другую - не зря же в некоторых семьях мама дежурила в одной гимназии, а папа во второй.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 32
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12 июня начался прием документов в первые классы гимназий. Теоретически он длится по 28 августа, но на практике в некоторых учреждениях образования оказывается...
 
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