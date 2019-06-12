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В Жлобине пропала семилетняя девочка

13.06.2019 10:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

12 июня в Жлобине пропала малолетняя школьница. Есть вероятность, что девочку могли увести.



Кирейчук Елизавета Сергеевна 2011 года рождения пропала вечером 12 июня. Девочка ушла с микрорайона 17 города Жлобина. С тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно.

Школьница была одета в темную шляпку, синее платье и белые босоножки.

Приметы пропавшей девочки: рост около 125 см, волосы светлые, телосложение плотное.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о пропавшей школьнице, просьба сообщить об этом по телефонам: 102, 8 0232 70-41-28, +375 29 232-11-11.



 
 
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12 июня в Жлобине пропала малолетняя школьница. Есть вероятность, что девочку могли увести.
 
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