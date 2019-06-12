Редкий случай: после родов у женщины начало выделяться молоко через вульву

Источник материала: Tut.by

В журнале Obstetrics & Gynecology описали странный случай: после родов у 29-летней пациентки из Австрии начало выделять молоко не только из груди, но и из вульвы. Об этом пишет Livescience.



Фото: Reuters

29-летняя женщина недавно родила второго ребенка, после чего у нее возникли сильные боли в правой части вульвы. Врачи заметили припухлости в области швов и вначале подумали, что у пациентки развился абсцесс. Но это оказался гораздо более редкий случай.

Женщина рассказала, что спустя четыре дня после родов у нее развилась опухоль по обеим сторонам вульвы, и она заметила выделение «молочно-белой» жидкости из этой области. Она добавила, что у нее была похожая опухоль после первой беременности.

В результате оказалось что во всем виновата так называемая эктопическая (то есть смещенная в необычное место) ткань молочной железы, которая развилась прямо в наружных половых органах. Это подтвердили и результаты УЗИ. Оказалось, что в вульве образовались протоки — сквозь них и выделялось молоко. А припухлости возникли потому, что швы закрывали выход для лактации. Как только их сняли, боль женщины сразу же уменьшилась.

Доктор Ричард Майер из отделения гинекологии, акушерства и гинекологической эндокринологии в университетской больнице Кеплера в Австрии, который лечил пациентку, рассказал, что никогда раньше не сталкивался с подобным случаем.

Приблизительно от 1 до 5% детей женского пола рождаются с эктопической или «добавочной» тканью молочной железы, но очень редко эту ткань можно найти в вульве. Чаще всего внематочная ткань молочной железы встречается в области подмышек. В некоторых случаях у женщин имеется дополнительная ткань молочной железы с сосками или ареолой (пигментированная область, окружающая сосок), но в других случаях присутствует только сама ткань.

По словам Майера, обычно это заболевание диагностируется во время беременности или же когда в ткани возникает раковая опухоль.

В отчете говорится, что конкретных рекомендаций по лечению внематочной ткани молочной железы нет, но ткань можно удалить из-за ее внешнего вида или дискомфорта. В случае с пациенткой из Австрии боль, отек и секреция молока в внематочной ткани уменьшились в течение последующих двух недель и она смогла нормально кормить грудью.

Поскольку внематочная ткань молочной железы может стать злокачественной, врачи рекомендовали женщинам с подобной проблемой рассмотреть возможность ее удаления.