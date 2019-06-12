Шесть человек получили травмы в серьёзном ДТП между Слуцком и Солигорском, из них 4 - дети

Источник материала: Слуцк Город





В Солигорском районе 12 июня в 15:55 на 122 км дороги Р-55 Бобруйск – Глуск – Любань возле деревни Погост Солигорского района случчанка на Renault Megane, двигаясь со стороны Слуцка в направлении Любани, совершила ДТП. Водитель, выезжая со второстепенной дороги и выполняя манёвр левого поворота, не уступила дорогу и совершила лобовое столкновение с движущейся слева по главной дороге автомашиной МАЗ-650118.

В результате ДТП травмы получила 38-летняя водитель, 39-летняя пассажир (гражданка РФ), которая сидела справа от водителя, а также дети в возрасте 10 лет (сын водителя), 9 лет (дочь пассажира, гражданка РФ), 8 лет (дочь пассажира, гражданка РФ), 15 лет (племянник пассажира, гражданин РФ). С различными травмами все шестеро госпитализированы в Солигорскую больницу. Белорусы проживают в Слуцке, россияне приехали из Санкт-Петербурга. Водитель МАЗ не пострадал.





Водители, а также пассажир Renault, которая находилась на переднем сидении, были пристегнуты ремнями безопасности. Дети – не были пристегнуты и находились не в специальных удерживающих устройствах. Оба водителя были трезвые, техосмотр на обоих авто пройден.

Госавтоинспекция напоминает, что во время жары водители быстрее утомляются, их внимание рассеивается, а реакция значительно ухудшается. Небольшая заторможенность может стать причиной аварии. Поэтому за рулем в жаркую погоду следует быть особенно сосредоточенными и собранными.





УГАИ УВД Минского облисполкома