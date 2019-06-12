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Беларус заплатил «штраф» за просмотр порно и написал заявление в милицию
Источник материала: KYKY>
Мужчина из Жодино посмотрел порноролик в сети и заплатил «штраф». Когда беларус понял, что, он обратился в милицию. Об этом
После просмотра видео на экране компьютера жодинца появилось сообщение якобы от МВД Беларуси: в нем требовали заплатить штраф. Мужчина испугался и перевел 200 рублей, но позже сообразил, что попался на уловку мошенников, и пошел в милицию. Беларус написал заявление, и СК завел уголовное дело: такое преступление предусматривает наказание от общественных работ вплоть до тюремного срока на два года.
Вероятно, речь идет о «порновирусе», о котором еще несколько лет назад
«Лечится» компьютер от вируса весьма просто: перезагрузкой или перезапуском браузера. Если скрип поразил телефон, достаточно сбросить настройки. Правозащитники настоятельно рекомендуют обращаться за помощью в милицию – даже в том случае, если деньги мошенникам уже отправлены.
Так можно ли смотреть порно в Беларуси?
Можно. А вот изготавливать или распространять – нельзя: это чревато немалыми сроками по статьям
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Мужчина из Жодино посмотрел порноролик в сети и заплатил «штраф». Когда беларус понял, что, он обратился в милицию. Об этом сообщает ex-press.by. После просмотра видео на...
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