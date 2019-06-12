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Беларус заплатил «штраф» за просмотр порно и написал заявление в милицию

13.06.2019 10:59 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Мужчина из Жодино посмотрел порноролик в сети и заплатил «штраф». Когда беларус понял, что, он обратился в милицию. Об этом сообщает ex-press.by.

После просмотра видео на экране компьютера жодинца появилось сообщение якобы от МВД Беларуси: в нем требовали заплатить штраф. Мужчина испугался и перевел 200 рублей, но позже сообразил, что попался на уловку мошенников, и пошел в милицию. Беларус написал заявление, и СК завел уголовное дело: такое преступление предусматривает наказание от общественных работ вплоть до тюремного срока на два года. 

Вероятно, речь идет о «порновирусе», о котором еще несколько лет назад рассказывал TUT.by. Он появился в 2014 году: блокировщик запугивает пользователей интернета, угрожая «уголовкой». Уведомления присылают от имени МВД и КГБ. Сперва сумма «штрафа» составляла 70 рублей, затем – 150 рублей, а в этом году выросла аж до 200 рублей. В 2016 году за использование вируса осудили троих россиян, спустя год – четверых беларусов. Последние получили сроки от трех до 8,5 лет в колонии усиленного режима.

«Лечится» компьютер от вируса весьма просто: перезагрузкой или перезапуском браузера. Если скрип поразил телефон, достаточно сбросить настройки. Правозащитники настоятельно рекомендуют обращаться за помощью в милицию – даже в том случае, если деньги мошенникам уже отправлены.

Так можно ли смотреть порно в Беларуси?

Можно. А вот изготавливать или распространять – нельзя: это чревато немалыми сроками по статьям 343 и 341/1 Уголовного кодекса РБ. В зависимости от тяжести проступка они разнятся: от двух до четырех лет лишения свободы. А если в эротических видео и фотографиях (которые изготавливают с целью сбыта) изображаются люди младше 18 лет, то сроки заключения увеличиваются до 13 лет, иногда с конфискацией имущества. 

 
 
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Мужчина из Жодино посмотрел порноролик в сети и заплатил «штраф». Когда беларус понял, что, он обратился в милицию. Об этом сообщает ex-press.by. После просмотра видео на...
 
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