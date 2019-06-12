Свободный въезд: для гостей II Европейских игр в Беларуси отменены визы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси готовятся к наплыву иностранных гостей, которые приедут на II Европейские игры . Соревнования стартуют уже 21 июня. Как будут встречать болельщиков и спортсменов – узнал корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.

Основная нагрузка по встрече гостей вторых Европейских игр ляжет на главный авиахаб столицы – Национальный аэропорт Минск. По оценкам организаторов, в страну приедет более тридцати тысяч гостей спортивного форума, к которым на рубежах государства подход будет особенным.

Если есть билет – визы не нужно. А контроль ускоренный. Спортсменам и болельщикам во всех пунктах пропуска отведена отдельная зона досмотра. Проверка багажа и документов займет не более 10 минут. Но нарушитель не пройдет. Современные сканеры могут обнаружить в сумке даже грамм наркотиков . И не только их.



Секретным оружием белорусской таможни называют комнату профайлинга. Специалист в зале прилета видит всех, а его не видит никто. За зеркальными стеклами он наблюдает за прибывающими гостями и в большом потоке ищет потенциального правонарушителя.

«Смотрю за внешним видом пассажиров, за поведением, кто-то может волноваться, меня может что-то заинтересовать», – пояснила заместитель начальника отдела таможенных операций и контроля Национального аэропорта Минск Елена Кудина.

Небольшой детектор за пять секунд определит, соприкасался ли человек со взрывчаткой или психотропными веществами. Но «гроза» нарушителей – Винни, Танк и Шнауцер. Эти милые и добрые с виду собаки не пропустят ни одну сумку с запрещенными веществами. На их счету сотни находок.

Как отмечают в таможенном комитете, такого контроля добропорядочные туристы даже не заметят. Со всеми гостями правоохранители точно найдут общий язык. Начальник главного управления таможенного контроля государственного таможенного комитета Беларуси отметил, что только в пункте пропуска аэропорта Минск-2 восемьдесят процентов персонала свободно владеют иностранным языком



Правила въезда на территорию Беларуси иностранным гостям покажет специальный мультфильм. Ролик выложен в сеть. К тому же, за неделю до проведения спортивного форума откроется колл-центр, где ответят на любые вопросы по таможенному законодательству.



Кроме Национального аэропорта на усиленную работу перевели и 25 транспортных пунктов пропуска. Их модернизировали и увеличили количество сотрудников.