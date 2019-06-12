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Свободный въезд: для гостей II Европейских игр в Беларуси отменены визы
13.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси готовятся к наплыву иностранных гостей, которые приедут на II
Основная нагрузка по встрече гостей вторых Европейских игр ляжет на главный авиахаб столицы – Национальный аэропорт Минск. По оценкам организаторов, в страну приедет более тридцати тысяч гостей спортивного форума, к которым на рубежах государства подход будет особенным.
Если есть билет – визы не нужно. А контроль ускоренный. Спортсменам и болельщикам во всех пунктах пропуска отведена отдельная зона досмотра. Проверка багажа и документов займет не более 10 минут. Но нарушитель не пройдет. Современные сканеры могут обнаружить в сумке даже грамм
«Смотрю за внешним видом пассажиров, за поведением, кто-то может волноваться, меня может что-то заинтересовать», – пояснила заместитель начальника отдела таможенных операций и контроля Национального аэропорта Минск Елена Кудина.
Небольшой детектор за пять секунд определит, соприкасался ли человек со взрывчаткой или психотропными веществами. Но «гроза» нарушителей – Винни, Танк и Шнауцер. Эти милые и добрые с виду
Как отмечают в таможенном комитете, такого контроля добропорядочные туристы даже не заметят. Со всеми гостями правоохранители точно найдут общий язык. Начальник главного управления таможенного контроля государственного таможенного комитета Беларуси отметил, что только в пункте пропуска аэропорта Минск-2 восемьдесят процентов персонала свободно владеют иностранным языком
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Организаторы Игр ожидают, что в страну приедут более тридцати тысяч гостей спортивного форума. При наличии билета на спортивные мероприятия им не потребуется...
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