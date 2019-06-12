«За что мне это? За какие грехи?» Трагические судьбы детей известных персон

Источник материала: Аргументы и факты

Сын Вячеслава Тихонова и Нонны Мордюковой. Наркотики и смерть в 40 лет

Едва ли не первым случаем обнародования страшных проблем в звездной семье стала история жизни и смерти сына двух мегазвезд советского кино: «казачки» Мордюковой и «Штирлица» Тихонова.

Помню, откровенный рассказ вдовы Владимира Тихонова в глянцевом журнале поверг меня в шок. Как же так?! Почему прославленные артисты, даже если они расстались, не смогли повлиять на сына? Не было времени? Желания? Или оказались бессильны в схватке с чудовищной болезнью?..

Рано поняв, что избежать сравнения со знаменитыми родителями не удастся, Володя совсем не хотел быть актером. На поступлении в «Щуку» настояла Нонна Викторовна, считавшая сына и красивым, и талантливым. Они даже снялись вместе в «Русском поле». После этого к Тихонову-младшему пришло признание.

Однако развод не прошел для мальчика бесследно: Володя как раз вступил в подростковый возраст, когда и в полных-то семьях не обходится без проблем. А тут… У отца — своя жизнь, у матери — своя… Что такое наркотики и алкоголь, Володя узнал рано. Говорят, даже прошел курс лечения. И Нонна Викторовна позже признавалась, что помнит, когда упустила сына… Но изменить ситуацию уже не мог никто. Ни первая жена, однокурсница Володи Наталья Варлей(брак продлился не больше года). Ни вторая, тоже актриса Наталья Егорова, на которой Тихонов-младший был официально женат до самой смерти.

Говорили, что даже сильная Мордюкова не выдержала борьбы: сдалась и переключилась на личную жизнь. Может, и неправда. Только умер Володя один в своей квартире.

Два брака. Два сына. Два инсульта. И пара десятков киноролей. Вот и весь его «багаж» за 40 лет…



Владимир Тихонов и Нонна Мордюкова в фильме «Русское поле», 1972 г. Фото: Кадр из фильма

Сын Дмитрия Певцова. Гибель в 22 года

Родители Даниила — однокурсники по ГИТИСу Дмитрий Певцов и Лариса Блажко — расстались вскоре после его рождения. 11 лет мальчик прожил с матерью в Канаде. Повзрослев, он вернулся в Москву, наладил отношения с отцом. Учился, играл в театре, снимался. И вдруг упал с балкона 3 этажа, выйдя покурить…

Желтая пресса тут же кинулась строить догадки: наркотики, пьянство, дурачество. Но официальной версией остался несчастный случай. А Дмитрий до сих пор винит в гибели сына себя…

Сын Валентины Леонтьевой. Отказ от матери и обида на всю жизнь

Ее любила вся страна. Несколько поколений детей обожали «тетю Валю» за «Спокойной ночи, малыши!» и «В гостях у сказки», взрослые любили Валентину Михайловну как близкого человека: трогательные истории, которая она рассказывала с экрана, вызывали слезы даже у мужчин.

По иронии судьбы личная история Леонтьевой могла бы стать сюжетом подобной передачи. Два неудачных брака. И единственный сын Дмитрий Виноградов, на которого у популярной ведущей не оставалось ни времени, ни сил…

Дима с детства обижался на Валентину Михайловну, говорил: «Ты не моя мама, ты всехняя…» И в этом была большая доля правды. Леонтьева не читала ему сказки, не пела колыбельные, всю себя посвящая работе.

Сын не понял. Не простил. И «отплатил» тем же.

Последние три года ведущая прожила у сестры в небольшом поселке в Ульяновской области. Леонтьева тяжело болела, почти ослепла. Но сын ни разу не навестил ее. Незадолго до смерти «всесоюзная мама» призналась, что это наказание ей за то, что не смогла стать любящей матерью родному ребенку. Когда она умерла, взрослый «мальчик» даже не приехал проститься…



Сын Валентины Леонтьевой Дмитрий Виноградов. Фото: Кадр из видео

Сын Евгения Моргунова. Автокатастрофа в 26 лет

Долгие годы артист считал себя везунчиком. Слыл оптимистом. Пока не получил главный удар судьбы: неожиданный уход младшего сына…

Спустя годы вдова Евгения Моргунова Наталья вспоминала, что Николай как будто спешил жить. Сразу после школы женился, стал отцом… И очень любил гонять на машине. Евгений Александрович не выдерживал: «Сумасшедший! Немедленно сбавь скорость. Или я сейчас выйду». Коля только смеялся в ответ. «Бывалый» был аккуратным водителем. И то, чего старший Моргунов боялся, в конце концов и случилось. Говорили, что 26-летний Николай заснул за рулем…

Евгений Александрович тогда впервые в жизни впал в отчаяние. «Как же это? За что?» — повторял он. И старался сбежать из дома, чтобы на людях «забыть» о горе. К 72 годам он не был здоровым человеком, но инсульт в прямом смысле добил его. Ровно через год — день в день — Евгений Моргунов ушел вслед за сыном…



Невыносимый Евгений Моргунов. Мифы и правда о большом актёре Подробнее

Сын Ии Саввиной. Синдром Дауна

Брак с геологом Всеволодом Шестаковым был у актрисы первым. Ей 21 год. Оканчивает журфак МГУ, вместе с мужем играет в студенческом театре. И вдруг — нечаянная радость. Совсем не входившая в планы молодой семьи…

Врач убеждает маму Ии, что второго раза может не быть. Будущая бабушка уговаривает будущую маму рожать. А когда мальчик появляется на свет, уже другие врачи настоятельно советуют Саввиной от него отказаться: в то время шансов на долгую жизнь у детей с синдромом Дауна было совсем мало.

Она не послушалась. И никогда не жалела, считая, что Сережа — ее крест. Наказание за грех, который чуть не совершила…

О беде своей актриса никому не рассказывала. И даже коллеги по театру долго не догадывались, какой груз лежит на плечах этой хрупкой женщины. Саввина оказалась сильной. Она не скрывала больного мальчика от гостей, наоборот, просила Сережу выйти, почитать стихи. И все свободное время тратила на развитие сына, пользуясь помощью нянь и мамы. Ия научила Сережу писать, читать, считать, говорить по-английски, рисовать, играть на фортепиано. Он даже получил высшее образование. Удивительно, как Саввина все успевала: она ведь была успешной актрисой…

К сожалению, брак с Шестаковым распался. Но в 43 года Ия познакомилась с актером Анатолием Васильевым. И так быстро развивались их отношения, что через несколько месяцев Саввина поняла, что… беременна. Теперь она очень хотела ребенка. Мечтал стать отцом и Васильев. Но страх снова родить больного малыша преследовал актрису. Проплакав несколько дней, она решилась на аборт. А потом долго не могла прийти в себя, узнав, что лишила жизни… двух девочек.

Сейчас Сергею Шестакову уже больше 60. Теперь его опекает Анатолий Васильев. Человек, с которым актриса прожила 32 года, но вышла замуж за 10 дней до кончины. Будучи уже неизлечимо больной.



Сын Ии Саввиной Сергей Шестаков (справа). Фото: Кадр из видео

Дети Владимира Кузьмина. Убийство. Гибель. Тюрьма

За плечами модного когда-то музыканта несколько официальных и гражданских браков, в которых в общей сложности родились 5 детей. Еще один сын — приемный.

Родная дочь Елизавета увлекалась музыкой, писала стихи. Однако нигде не работала, жила в купленной папой квартире и общалась с подозрительными персонажами. Говорили даже, что она оказалась в секте, ходила к магам. Но была и другая версия: в ссоре ее убил жених, не желавший мириться с увлечениями 25-летней Лизы алкоголем и наркотиками. Подозревали, что были у нее и проблемы с психическим здоровьем.

Как и у ее родного брата Степана, не раз лечившегося в неврологических клиниках. Однажды Степан курил в квартире, и от непотушенной сигареты вспыхнул пожар. Открыть дверь он не смог, попытался спуститься с 18 этажа на соседский балкон. Но сорвался… Ему было 26 лет.

Приёмный сын Никита был обвинен правосудием США в компьютерном мошенничестве, незаконных финансовых операциях и отмывании денег. По совокупности преступлений ему грозило… 95 лет тюрьмы. Ущерб от аферы составил не менее $50 млн. Но в итоге 26-летний Никита получил всего три года, которые отбыл, пока шло следствие. Поэтому он был освобожден в зале суда.

Сын Бориса Новикова. Инвалид с детства. Жертва черных риелторов

Актеры Борис Новиков и Надежда Климович всю жизнь опекали больного с детства сына. Сергей окончил школу, учился в институте. Но в 20 лет у него диагностировали душевную болезнь. Пока были живы родители, все было под контролем. Но в 1997 году умер 72-летний Борис Новиков, больной и забытый коллегами. Надежда Антоновна делала все возможное, чтобы научить сына самостоятельной жизни. Ее пугало будущее Сергея: он не мог приготовить еду, позвонить, выйти без помощи на улицу. Незадолго до смерти, видимо, предчувствуя скорый уход, Климович даже нашла сыну новых опекунов: настоятеля и старосту храма в Котельниках. А через полгода после ее похорон знакомые семьи и соседи Сергея по знаменитому дому на Котельнической забили тревогу: 60-летний инвалид пропал…

Оказалось, квартира в престижном доме уже продана за смехотворную сумму. А инвалид Сергей Новиков теперь прописан в старой избушке в Тверской области.

Сына известного актера Новикова, ставшего жертвой черных риелторов, нашли едва живым: истощенным и смертельно напуганным. Отвезли в лечебницу, восстановили в правах на квартиру…



Сын Бориса Новикова Сергей Новиков. Фото: Кадр из видео

Сын Натальи Кустинской. Неудавшаяся жизнь и странный конец

Дмитрий Егоров мог сделать прекрасную карьеру в кино или в международной экономике: мать — красавица-кинозвезда, отец — дипломат Олег Волков. Но Митя прожил всего 32 года. И как-то нелепо, по-дурацки…

В 13 лет он снялся в картине Ролана Быкова «Чучело», сыграв роль гонителя Чучела (Кристина Орбакайте) Димки Сомова. И влюбил в себя всех девчонок Советского Союза. На приличный гонорар купил мотоцикл и катал на нем своего сенбернара. На письма же принципиально не отвечал. От предложений сниматься отказывался. После школы поступил на международную экономику в МГИМО.

Космонавт Борис Егоров, третий муж актрисы Кустинской, не только усыновил Митю, дав ему свое отчество и фамилию, но и много вложил в него. Один только факт: Митя пошел в школу, в совершенстве владея английским…

Однако с первым ранним браком в жизни Дмитрия начались серьезные проблемы. Сын родился инвалидом и прожил лишь 7 месяцев. Тут же стало понятно, что с женой они разные люди. Последовал развод. Митя вернулся к маме. Пробовал заняться бизнесом, но ничего не вышло.

Вскоре женился во второй раз. Еще более неудачно. Казалось, все беды валятся на него. Одна другой хлеще. Вторая супруга оказалась зависимой от алкоголя и наркотиков. И втянула в это болото Митю. В их компании появились случайные люди. Однажды, продав квартиру, Дмитрий попросил «друзей» отвезти деньги маме. И больше их никто не видел. В другой раз дал покататься другу новенькую машину, и тот через пять минут ее разбил.

С женой все чаще происходили пьяные разборки. Она ревновала. Они дрались. Как-то в ссоре женщина каблуком пробила Мите голову: известный нейрохирург Александр Коновалов спас его тогда. Но жить Егорову оставалось недолго. Худой, застенчивый, выглядящий старше своих лет. И опустившийся, как бомж… Таким вспоминали Дмитрия те, кто видел его в последние годы.

Обстоятельства смерти Мити остались невыясненными. Официальный диагноз — сердечная недостаточность. Позже пьяная жена Мити проговорилась, что он умер не своей смертью. Однако уголовное дело так и не было заведено. Хотя после ухода сына Наталья Кустинская прожила еще 10 лет и была уверена, что Митю убила жена…



Дмитрий Егоров в фильме «Чучело». Фото: Кадр из фильма

Сын Валерия Золотухина. Суицид в 27 лет

Сын «Бумбараша» от второго брака со скрипачкой Тамарой — Сергей — был музыкантом, играл в группе «Мертвые дельфины», участвовал в фестивале «Нашествие». Мрачное название коллектива, тексты песен, в которых часто сквозили одиночество и смерть. И несбывшиеся мечты Сергея о популярности и финансовом успехе… В 27 лет средний сын Валерия Золотухина покончил с собой, не оставив записки.



Влюбчивый Бумбараш. Театр, дружба и семья в жизни Валерия Золотухина Подробнее

Сын Василия Ливанова. Убийство и тюрьма

У народного артиста Василия Борисовича Ливанова трое детей от двух жен. Старшая дочь — скульптор, младший сын — мультипликатор, актер. Не предвещало беды и детство среднего, Бориса. Мальчик увлекался рисованием, позже сделал серию рисунков к книге отца. Но подружился с зеленым змием, развелся. И жизнь покатилась по наклонной. Однажды, изрядно приняв на грудь, Борис чуть не убил мать. Тогда уголовному делу не дали ход. Но очередная потасовка с собутыльником закончилась убийством. И сына «Шерлока Холмса» осудили на 9 лет. Он не просидел и шести. Был освобожден досрочно. Говорят, благодаря знаменитому отцу.

Сын Риммы Казаковой. Наркотики и летальный исход в 46 лет

Литераторы и критики называли Егора Радова культовой фигурой девяностых, ярким представителем русского постмодернизма. Автор десятка романов, в том числе «Змеесоса» — о переселении душ — и книги «Никто не любит нас, наркоманов», Радов во всем пытался найти смысл. Смысл жизни — в том числе. Но, похоже, все время искал не там. И был известен больше как сын поэтессы, которая пошла даже на то, чтобы вместе с ним дать откровенное интервью СМИ о проблеме наркотиков в семье. Потом признавалась, что вылечила его. Однако после ее смерти подавленный Егор лег в наркологическую клинику. Не прошло и года, как Радов полетел с дочкой на Гоа. Выпил бутылку виски, желчь пошла горлом, и он захлебнулся. Егору Радову было 46…

Сын Алексея Сидорова в состоянии опьянения угнал машину и попал в колонию. Выйдя, вместе с приятелем избил, изнасиловал и убил соседку. И загремел на 13 лет в тюрьму. Детство Леонида прошло в основном в доме ребенка и в интернате: отец отказался от него, мать лишили родительских прав. С тех пор Леонид и Алексей не виделись. Но «Бригаду», которую снял отец, Леонид посмотрел, влюбился в Космоса. И сам стал бандитом…

Сын Александры Завьяловой убил ее — знаменитую Пестимею из фильма «Тени исчезают в полдень» — накануне 80-летия матери. И получил 8 лет в колонии строго режима.

Внук Бориса Левитана изрезал мать ножом. Ему было 35 лет, он жил с матерью, и соседи слышали, что они часто дрались.

Сын Нины Сазоновой до полусмерти избил ее — пожилую больную женщину. Протрезвев, он выбросился из окна 11 этажа. Актрисе об этом не сказали. Спустя два года мать, беззаветно любившая сына, умерла в доме престарелых.

Дочь Валентина Гафта покончила с собой после неоднократных попыток суицида. Однажды ее спасли соседи, когда она хотела выброситься из окна. В этот раз рядом с 29-летней женщиной никого не оказалось.

Сын Фрунзика Мкртчяна перенял от матери психическую болезнь и много лет провел в клинике. Дочь погибла в автокатастрофе в Аргентине. По другим данным, она умерла после операции. Сам Фрунзик последние годы провел в одиночестве. Однако проститься с ним в Ереване пришли тысячи благодарных зрителей.

И ведь это не все истории. Сколько еще известных родителей пережили своих детей?!

Слава, талант, звания, регалии, деньги, связи… Нет никакой защиты от несчастий. Можно сколько угодно, если ты верующий, спрашивать у Господа: «За что, Боже? За какие грехи?!» И не услышать ответа.

Не все звезды находят в себе силы признать свою вину в том, что судьбы их сыновей и дочерей сложились трагически.

А дети есть дети. И в первую очередь им нужны любовь и внимание…