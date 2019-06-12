Пожар распространился на площадь около 5 га.
Для тушения задействовано 98 человек и 20 единиц техники, сообщили в МЧС.
Локализовать возгорание удалось к 17:00, и лишь к вечеру пожар полностью потушили.
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Горел лес на полигоне под Гродно
13.06.2019 11:36 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Пожар распространился на площадь около 5 га.
Для тушения задействовано 98 человек и 20 единиц техники, сообщили в МЧС.
Локализовать возгорание удалось к 17:00, и лишь к вечеру пожар полностью потушили.
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Сообщение о возгорании сухой растительности на полигоне 6-й ОМБР «Гожский» в Гродненском районе поступило спасателям вчера днем.
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