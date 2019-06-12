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Горел лес на полигоне под Гродно

13.06.2019 11:36 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Горел лес на полигоне под Гродно
Фото из открытых источников

Пожар распространился на площадь около 5 га.

Для тушения задействовано 98 человек и 20 единиц техники, сообщили в МЧС.

Локализовать возгорание удалось к 17:00, и лишь к вечеру пожар полностью потушили. 

Горел лес на полигоне под Гродно
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Сообщение о возгорании сухой растительности на полигоне 6-й ОМБР «Гожский» в Гродненском районе поступило спасателям вчера днем.
 
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