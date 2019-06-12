Кипятильник в багаже. Кто отнял у юродивого «копеечку»?

Источник материала: Аргументы и факты

Дореволюционная прогрессивная общественность была буквально зациклена на проблеме бедности и сделала из неё одно из знамён борьбы с ненавистным царским режимом. Но вот СССР ушёл в прошлое...

У историков до сих пор нет внятного ответа на вопрос о том, что довело православную царелюбивую богобоязненную и уже вставшую на путь капиталистического развития Россию до большевистской революции 1917 года: бедность народа, война 1914 года или глупость царского правительства. Напомню, что темпы роста экономики в стране в период 1905–1914 годов были одними из самых высоких в мире и страна вступала на путь быстрого развития. Едва ли немногочисленная в те годы партия большевиков даже с её изощрённой популистской пропагандой (землю – крестьянам, мир – народам) могла сыграть такую роковую роль в истории революции, если бы не бедность народа.

Именно бедное население - нищее крестьянство и солдатские выходцы из него - стало благодатной почвой и для большевистской пропаганды, и для идеологии строительства коммунизма. Этапы этой стройки хорошо известны: отъём собственности, раскулачивание, национализация, коллективизация, сталинские репрессии, десятки миллионов жертв войны, голод, катастрофическое истощение генетического фонда народа.

БЕДНОСТЬ

Сегодня бедность снова на повестке дня. Ею озабочен В. Путин, недавно назвавший число людей, живущих на сумму ниже прожиточного минимума. Прозвучало громко: почти 20 млн человек. И число бедствующих в РФ продолжает расти. За последние 5 лет - на 26%. В СМИ опубликованы данные, подтверждающие эту тенденцию. В ежеквартальном отчёте Росстата говорится, что почти половине российских семей (48,2%) денег хватает только на еду и одежду. Особенно тревожно, на мой взгляд, материальное положение молодых семей: почти 60% из них не могут позволить себе товары длительного пользования. Смотрят оставшийся от родителей телевизор, сидя на бабушкином диване.

А ведь именно на молодые семьи возлагаются надежды по преодолению демографической ямы. Запретами абортов, как предлагает патриарх, делу не поможешь. Нужно, чтобы семьи хотели иметь детей. Но кто захочет рожать, если деньги на детскую коляску придётся просить у родителей или брать в кредит? Но и родители не всегда могут прийти на помощь. У 65% жителей России нет сбережений.

ДЕЛО – ТАБАК…

Российская бедность многолика. И это хорошо просматривается в картинах русских художников ХIХ и начала ХХ века. Их много и в «Третьяковке», и в Русском музее. Широко лики бедности представлены и на последней выставке И. Репина. Но многие полотна не выставляются даже сегодня – слишком уж безрадостна картина. Зачем тревожить людей? Лучше поговорить о величии страны. Почти на всех полотнах старых мастеров – главная русская беда – пьянство. Кто не знает знаменитой картины «Не пущу в кабак» Маковского, написанной в 1892 году? Актуальна она и по сей день. На пьянство списывались и до сих пор списываются многие невзгоды. Но истоки бедности в другом. И об этом всё чаще говорят независимые эксперты. В чём же?

Недавно этим вопросом задались и в правительстве. В феврале на очередном форуме в Сочи российский премьер Медведев предложил создать социальный портрет бедности и бедняка. На мой взгляд, предложение более чем странное. Свидетельствующее о том, насколько завсегдатаи наших бесконечных форумов далеки от народа. «Страшно далеки»,– сказал бы Ленин.

Чтобы понять, что такое бедность в сегодняшней России, вовсе не обязательно ехать на очередной форум или читать статистические сводки. Достаточно отъехать на сотню километров от Москвы, и картины «процветания» встанут перед глазами. Разбитые дороги, покинутые деревни, закрытые школы и больницы, сельские клубы, где уже не одно десятилетие не звучит гармошка и не поют девчата. И чуть ли не главный показатель – люди бегут из сёл и малых городов.

Ещё один показатель бедности – растёт долговая нагрузка. В 2018 г. население задолжало банкам рекордные 14,9 млрд рублей. Это на 22% больше, чем годом ранее. Сворачивается малый бизнес. Расчёты на то, что своё небольшое дело прокормит миллионы людей, не оправдались. Малый и средний бизнес - в осаде чиновников и силовиков. Открыть собственное дело отваживаются лишь 2,9% граждан России. Вчерашний средний класс пополняет число бедных. С началом весны продавцы семян пришли в изумление: резко возрос спрос на семена табака, который возвращается на грядки. Вместо «Мальборо» народ будет потягивать солдатские самокрутки. Война, что ли, на дворе? Кто против кого?

На днях знакомая, работающая в сфере туризма, рассказала о «забавном» курьёзе: выезжающие за границу снова стали брать с собой кипятильники. А ведь, казалось бы, кипятильник в багаже – давно забытое прошлое из жизни советского человека. В мемуарах сохранилось множество рассказов о том, как заслуженные солисты Большого театра, выезжая на гастроли за границу, заваривали себе чай в гостиничном рукомойнике или варили суп из пакетиков в биде. Как же без кипятильника? Нужно же сэкономить на подарки и сувениры. А командировочные – грошовые. Но советская пропаганда создавала яркое представление о том, как плохо живут рабочие за границей и как процветает трудовой человек у нас.

Пока на призыв Дмитрия Медведева создать социальный портрет новой русской бедности никто не отозвался. Предполагалось, что этим займётся Министерство труда. Но в ведомстве Максима Топилина, похоже, дураков нет, и там от роли «художников бедности» всеми силами отмахиваются. Писать портрет бедности в более высоких инстанциях и вовсе не хотят. Ещё не куплены ни холсты, ни кисти, чтобы написать новую «Дети, бегущие от грозы». А если статистики и углядят новые дырки в народном костюме, то ведь статистиков можно и поправить. Назначить хороших художников.

* * *

Всем памятны знаменитая сцена разговора царя Бориса с юродивым из оперы Мусоргского «Борис Годунов» и вопрос царя к плачущему юродивому: кто его обидел, кто отнял «копеечку»? Поиск смельчаков, которые отважутся сказать стране правду о том, кто отнимает у беднеющего народа «копеечку» и откуда берётся новая русская бедность, продолжается. Но кому хочется писать картину, которая заведомо окажется не на публичной выставке в «Третьяковке», а в запасниках?

Ведь вопрос-то не в деньгах, а в политике.