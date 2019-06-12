Игорь Криушенко покинул пост главного тренера сборной Беларуси по футболу

Источник материала: Tut.by

Сегодня в Доме футбола состоялась встреча руководства АБФФ с главным тренером национальной сборной Игорем Криушенко. По ее итогам было принято решение о прекращении сотрудничества специалиста с АБФФ по обоюдному соглашению сторон.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Юрий Вергейчик, первый заместитель председателя АБФФ: «Мы хотели бы поблагодарить Игоря Николаевича за проделанную работу. Он принял команду в трудный момент и сумел проделать с ней большой путь, добыв путевку в плей-офф Лиги наций. К сожалению, результаты в отборочном турнире ЕВРО-2020 оказались не такими, каких ожидали болельщики, эксперты и руководители федерации. Понимая это, совместно с главным тренером мы пришли к выводу: сборной нужен новый вызов. Как результат, контракт с Игорем Криушенко был расторгнут по обоюдному согласию».

Игорь Криушенко: «Хочу сказать спасибо команде и болельщикам за по поддержку, которая оказывалась тренерскому штабу по ходу всего периода сотрудничества со сборной. Мы вместе переживали радостные моменты побед и горькие дни неудач. И оставались командой, что бы ни происходило. К сожалению, получилось реализовать не все, что задумывалось. Но я уверен, что в дальнейшем сборную Беларуси ждёт светлое будущее».

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