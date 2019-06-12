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Как распознать тепловой удар и что делать, если перегрелись
Источник материала: Интерфакс
Жара будет мучать белорусов еще до конца недели, как минимум. Мы вынуждены выходить из дома, ездить на общественном транспорте, сидеть в душных офисах. Если не соблюдать меры предосторожности, то очень легко перегреться и получить тепловой удар. Interfax.by расскажет, как понять, что вас настигла эта неприятность и как оказать первую помощь пострадавшему.
Признаки теплового удара
Что делать при тепловом ударе
Если вы почувствовали симптомы перегрева, то сразу же прекращайте любую физическую активность. Уходите с солнца (выходите из душного помещения, включайте кондиционер, перемещайтесь в тень). По возможности, разденьтесь или ослабьте тесную одежду. Смочите в холодной воде полотенце или марлю и положите на лоб. Выпейте воды. Отдохните.
Первая помощь при тепловом ударе
Если заметили у кого-то из окружающих признаки теплового удара от теплового удара, вызывайте скорую и начинайте оказывать первую помощь:
Имейте в виду, что при тепловом ударе у человека может остановиться дыхание или наступить инфаркт миокарда.
Что нельзя делать при тепловом ударе
Помните, что при тепловом ударе ни в коем случае нельзя растирать кожу спиртом, так как это приводит к закрытию пор и препятствует выходу тепла. Не помещайте пострадавшего и не окунайтесь сами в ванную с прохладной водой, так как это может затруднить обеспечение проходимости дыхательных путей. Также нельзя принимать любые медикаменты, так как неизвестно, как на них отреагирует разгоряченный организм. Нельзя употреблять кофеин содержащие напитки и, само собой, алкоголь.
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Жара будет мучать белорусов еще до конца недели, как минимум. Мы вынуждены выходить из дома, ездить на общественном транспорте, сидеть в душных офисах. Если не...
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