Как распознать тепловой удар и что делать, если перегрелись

Источник материала: Интерфакс

Жара будет мучать белорусов еще до конца недели, как минимум. Мы вынуждены выходить из дома, ездить на общественном транспорте, сидеть в душных офисах. Если не соблюдать меры предосторожности, то очень легко перегреться и получить тепловой удар. Interfax.by расскажет, как понять, что вас настигла эта неприятность и как оказать первую помощь пострадавшему.

Признаки теплового удара

Повышается температура тела;

Кожа краснеет, становится горячей, может появиться сухость. Это особенно выражено у пожилых людей;

Темнеет в глазах;

Появляется раздражительность;

Появляется прогрессирующая потеря сознания;

Учащается пульс, при этом он слабый и переходит в аритмию;

Учащается поверхностное дыхание;

Возможна тошнота и рвота.

Что делать при тепловом ударе

Если вы почувствовали симптомы перегрева, то сразу же прекращайте любую физическую активность. Уходите с солнца (выходите из душного помещения, включайте кондиционер, перемещайтесь в тень). По возможности, разденьтесь или ослабьте тесную одежду. Смочите в холодной воде полотенце или марлю и положите на лоб. Выпейте воды. Отдохните.

Первая помощь при тепловом ударе

Если заметили у кого-то из окружающих признаки теплового удара от теплового удара, вызывайте скорую и начинайте оказывать первую помощь:

Поместите человека в более прохладное место;

Дайте попить охлажденной воды или любого другого негазированного безалкогольного напитка;

Расстегните тесную одежду или вообще снимите ее;

Прикладывайте к коже прохладные мокрые компрессы. Их следует поместить в подмышках, паховой зоне, на шее. Так будут охлаждаться крупные кровеносные сосуды;

Обеспечьте пострадавшему вентиляцию. Например, обмахивайте его мокрыми полотенцами, простынями;

Постоянно разговаривайте с человеком, чтобы он не упал в обморок;

Имейте в виду, что при тепловом ударе у человека может остановиться дыхание или наступить инфаркт миокарда.

Что нельзя делать при тепловом ударе

Помните, что при тепловом ударе ни в коем случае нельзя растирать кожу спиртом, так как это приводит к закрытию пор и препятствует выходу тепла. Не помещайте пострадавшего и не окунайтесь сами в ванную с прохладной водой, так как это может затруднить обеспечение проходимости дыхательных путей. Также нельзя принимать любые медикаменты, так как неизвестно, как на них отреагирует разгоряченный организм. Нельзя употреблять кофеин содержащие напитки и, само собой, алкоголь.