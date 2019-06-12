Корпорация развития Удмуртии осенью планирует разместить облигации на криптобирже в Беларуси

Источник материала: Интерфакс

АО "Корпорация развития Удмуртской Республики" намерена разместить облигации на криптобирже в Беларуси осенью текущего года, сообщил первый вице-премьер республики Александр Свинин журналистам в четверг.

"Осенью это случится точно абсолютно. Коллеги готовят последние документы, и мы в сентябре должны эту историю объявить", - сказал Свинин, отказавшись раскрывать подробности.

При этом он отказался раскрыть подробности размещения облигаций.

На вопрос журналистов, могут ли сказаться на этих планах отношения России с Беларусью, Свинин ответил отрицательно: "Одно другому в общем-то не противоречит и никак не связано".

В апреле А.Свинин сообщал журналистам, что Корпорация развития Удмуртской Республики до конца года может разместить облигации на криптобирже в Беларуси. Он называл это "одним из немногих легальных источников в рамках Таможенного союза, который позволяет привлекать средства от нового пула инвесторов, которых нет на стандартных финансовых рынках".

Ранее сообщалось, что в Беларуси запущена первая регулируемая криптобиржа.