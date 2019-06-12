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Как лето встретишь – так его и проведешь. Как встретил лето экофестиваль "Пастернак"
Источник материала: Интерфакс
Экофестиваль "Пастернак" открыл летний сезон фестивалем "OraSi Vegan Gastro Festival", дав свежий старт для крутого минского лета. Если вас там не было, то это зря – вы много пропустили.
В конце улицы Октябрьской, во дворике лофт-площадки ОК16 в самом начале лета, 2 июня, развернулся яркий и атмосферный праздник здорового образа жизни и зеленого потребления. Фестиваль посетило более 2500 человек, каждый смог найти что-то на свой вкус. Много игр, музыки, веселья и драйва, с одной стороны, и релаксация, медитация, с другой.
На корнере OraSi возникла настоящая очередь. Все хотели попробовать необычные вкусы растительного молока.
Лето началось действительно жарко. Охладиться можно было под крышей ОК16, где расположилась бьюти-зона фестиваля. Этичная и натуральная косметика, арома-бар, аксессуары и экологичные товарами для дома, а также наша совместная коллекция "ACANOS+ПАСТЕРНАК. КРАСНАЯ КНИГА". Это серия замечательных брошек, посвященная животным и птицам, занесенных в красную книгу нашей страны. Процент от продаж этих брошек идет на благотворительность.
Стенд работает автономно и на полном доверии. Приходишь, выбираешь, что нравится, кладешь деньги в кассу и берешь оттуда сдачу.
На стенде можно было приобрести акварельные открытки, стикеры, мыло ручной работы и много чего еще интересного. Главное, не стесняться! Все свои!
На фестивале в этот раз продавались местные сезонные цветы от цветочной фермы недалеко от Минска и саженцы деревьев гинкго билоба.
Гинкго билоба — древнейшее дерево на Планете. Гинкго обладают качествами, идеально подходящими для позитивного экологического влияния на флору, они способны не только обогатить, но и сберечь экосистему местных территорий, а также приносить пользу представителям фауны и человеку.
После завершения мастер-классов были награждены самые активные участники челленджа #веган21день и авторы лучших работ в конкурсе социального плаката «Против пластика», который Пастернак проводил совместно с центром обучения CIDR. Авторами лучших работ стали: Алёна Гаркович, Елена Сидорова, Ксения Лебедева. Все ребята получили экосумочки OraSi, полные приятных подарков и вкусностей.
Пастернак поддерживает многие экологические инициативы. На фестивале был предусмотрен раздельный сбор мусора, полный отказ от пластиковых трубочек, стаканчиков, пакетов. Многие гости приходили со своими кружками, так как на фестивале действует правило "My cup, please": все напитки на фудкорте можно было приобрести в свою тару. А если забыли – не беда, можно было взять в аренду нашу фирменную кружку Пастернака.
На фестивале творили добро проекты "Новая жизнь в обмен на крышечки" и KidsFreeMarket. Первый проект - собирает крышки, сдает их перерабатывающим предприятиям и на вырученные деньги помогает детям получать лечение. Второй - дарит вторую жизнь детским вещам. Вы могли принести две любые детские вещи и забрать две любые понравившиеся бесплатно. Все оставшиеся вещи проект отдает в детские дома и нуждающимся Минского района. Делать добро на Пастернаке – просто!
Организатор проекта – экофестиваль "Пастернак".
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Экофестиваль "Пастернак" открыл летний сезон фестивалем "OraSi Vegan Gastro Festival", дав свежий старт для крутого минского лета. Если вас там не было, то это зря – вы много...
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