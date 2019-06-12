Источник материала: Интерфакс

Экофестиваль "Пастернак" открыл летний сезон фестивалем "OraSi Vegan Gastro Festival", дав свежий старт для крутого минского лета. Если вас там не было, то это зря – вы много пропустили.

В конце улицы Октябрьской, во дворике лофт-площадки ОК16 в самом начале лета, 2 июня, развернулся яркий и атмосферный праздник здорового образа жизни и зеленого потребления. Фестиваль посетило более 2500 человек, каждый смог найти что-то на свой вкус. Много игр, музыки, веселья и драйва, с одной стороны, и релаксация, медитация, с другой.



Фудкорт на фестивале состоял только из веганского меню, но это не помешало удивлять гостей разнообразием блюд. Веганские сэндвичи и роллы, лазанья, супы, десерты, мороженое, кофе на песке и лимонады. Остаться голодным не было ни одного шанса! Также у каждого гостя была возможность попробовать чай и полезные батончики.



У всех гостей была возможность попробовать растительное молоко OraSi, генерального партнера фестиваля. Рисовое, фундучное, грецкое, каштановое, миндальное – от разнообразия вкусов разбегались глаза.

На корнере OraSi возникла настоящая очередь. Все хотели попробовать необычные вкусы растительного молока.

Лето началось действительно жарко. Охладиться можно было под крышей ОК16, где расположилась бьюти-зона фестиваля. Этичная и натуральная косметика, арома-бар, аксессуары и экологичные товарами для дома, а также наша совместная коллекция "ACANOS+ПАСТЕРНАК. КРАСНАЯ КНИГА". Это серия замечательных брошек, посвященная животным и птицам, занесенных в красную книгу нашей страны. Процент от продаж этих брошек идет на благотворительность.



Также в этой зоне разместился большой стенд "Все свои", который существует только в рамках Пастернака. Проект "Все свои" представляет собой магазинчик без продавца.

Стенд работает автономно и на полном доверии. Приходишь, выбираешь, что нравится, кладешь деньги в кассу и берешь оттуда сдачу.

На стенде можно было приобрести акварельные открытки, стикеры, мыло ручной работы и много чего еще интересного. Главное, не стесняться! Все свои!

На фестивале в этот раз продавались местные сезонные цветы от цветочной фермы недалеко от Минска и саженцы деревьев гинкго билоба.

Гинкго билоба — древнейшее дерево на Планете. Гинкго обладают качествами, идеально подходящими для позитивного экологического влияния на флору, они способны не только обогатить, но и сберечь экосистему местных территорий, а также приносить пользу представителям фауны и человеку.



И, конечно же, много интересующихся собрала кухня Пастернака. На протяжении всего дня наши гости – фуд-блогеры, авторы книги с вегетарианскими рецептами, активисты, создатели вегетарианских кафе - делились секретами своих блюд. Суп Вишиаз, ролл Криспи Кранч с соевым фарш-кранчем, лимонный торт, куркума-латте и боулы – все это вы могли не только увидеть, как готовится, но и попробовать. После каждого кулинарного мастер-класса была предусмотрена дегустация. Это было очень вкусно!

После завершения мастер-классов были награждены самые активные участники челленджа #веган21день и авторы лучших работ в конкурсе социального плаката «Против пластика», который Пастернак проводил совместно с центром обучения CIDR. Авторами лучших работ стали: Алёна Гаркович, Елена Сидорова, Ксения Лебедева. Все ребята получили экосумочки OraSi, полные приятных подарков и вкусностей.

Пастернак поддерживает многие экологические инициативы. На фестивале был предусмотрен раздельный сбор мусора, полный отказ от пластиковых трубочек, стаканчиков, пакетов. Многие гости приходили со своими кружками, так как на фестивале действует правило "My cup, please": все напитки на фудкорте можно было приобрести в свою тару. А если забыли – не беда, можно было взять в аренду нашу фирменную кружку Пастернака.

На фестивале творили добро проекты "Новая жизнь в обмен на крышечки" и KidsFreeMarket. Первый проект - собирает крышки, сдает их перерабатывающим предприятиям и на вырученные деньги помогает детям получать лечение. Второй - дарит вторую жизнь детским вещам. Вы могли принести две любые детские вещи и забрать две любые понравившиеся бесплатно. Все оставшиеся вещи проект отдает в детские дома и нуждающимся Минского района. Делать добро на Пастернаке – просто!



Фестиваль длился до 24:00. Было много танцев, музыки, хорошего настроения и вкусной еды. Спасибо всем, кто был с нами! Увидимся уже скоро: 23 июня на Дне культуры Великобритании в Верхнем городе.

Организатор проекта – экофестиваль "Пастернак".

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