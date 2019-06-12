Нацбанк объяснил майский скачок инфляции ростом сезонных цен на плодоовощную продукцию

Источник материала: Интерфакс

Национальный банк Беларуси (НББ) объяснил прирост годовой инфляции в мае на 0,7 процентных пункта до 6,2% увеличением сезонных цен на плодоовощную продукцию при сохранении темпа роста регулируемых цен и тарифов, сказано в майском обзоре НББ по инфляции.

"Рост цен на плодоовощную продукцию в годовом выражении ускорился с 4% в апреле до 9,5% в мае 2019 года. Более высокие годовые темпы роста цен в целом по группе во многом обусловлены сохраняющимся влиянием низкого урожая отдельных культур в прошлом году, что выражается в ускоренном росте цен соответствующих позиций потребительского рынка (лук репчатый, морковь, чеснок). Также относительно мая 2018 года отмечается значимое ускорение роста цен на бананы, картофель, огурцы свежие", - сказано в обзоре.

В НББ также отмечают, что низкие темпы роста цен на продовольствие в мае прошлого года и сохранение негативного влияния прошлогоднего плохого урожая стали причинами значительного ускорения роста базовой инфляции (без учета регулируемых и сезонных цен). Годовая базовая инфляция в мае ускорилась до 5,2% с 4,6% в апреле 2019 года.

Между тем, годовые темпы роста регулируемых цен и тарифов в последние три месяца сохраняются практически на одном уровне. В мае их прирост в годовом выражении увеличился на 0,1 проц. пункта и составил 8,2%, как и в марте 2019 года. Основной вклад в годовой прирост регулируемых цен и тарифов по-прежнему вносит повышение цен на автомобильное топливо, констатируют в НББ.

В то же время в Нацбанке отмечают некоторое снижение инфляционных ожиданий населения в мае. По данным очередного опроса, в мае белорусы оценили ощущаемый уровень инфляции на уровне 12,2% (в феврале 12,5%). Оценка ожидаемой в ближайшие 12 месяцев инфляции снизилась до 11,5% с 11,9%.

Как сообщалось, по целевому прогнозу Нацбанка, в 2019 году инфляцию в Беларуси планируется снизить до 5% с 5,6% в 2018 году.

Ранее глава НББ Павел Каллаур отмечал, что влияние проинфляционных факторов будет ослабевать во втором полугодии и по итогам года инфляция войдет в прогнозные рамки 5%.