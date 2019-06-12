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Компания "Косвик" провела первую отраслевую бизнес-конференцию

13.06.2019 10:33 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Бизнес-конференция "Современные направления развития каналов продаж напольных покрытий" проходила в новом учебном центре "Вилия Парк" компании "Косвик", расположенном под Молодечно.

Компания "Косвик" провела первую отраслевую бизнес-конференцию
В бизнес-конференции приняли участие более 70 представителей дилерского сообщества "Косвик" из России, Беларуси, Болгарии и Казахстана, а также спикеры от консалтинговой компании "Pro Retail", владельцы бизнесов, топ менеджеры, дизайнеры, архитекторы и маркетологи ведущих компаний отрасли напольных покрытий.

На пленарном заседании конференции обсуждались особенности современных каналов продаж профессиональных рынков напольных покрытий и тенденции их развития на примере различных стран мира. Затрагивались темы развития партнёрства в дилерском профессиональном сообществе, актуальные вопросы взаимодействия с дизайнерами и архитекторами, особенности работы современных профессиональных розничных салонов премиального сегмента.

На заседаниях секций обсуждались актуальные вопросы работы розничных каналов продаж, особенности вхождения в сложные проекты, взаимодействие с дизайнерским сообществом, развития здоровой партнерской среды и нетворкинга, возможности влияния на развитие рынков, перспективы открытия монобрендовых салонов, техники розничных продаж и многое другое.  

Компания "Косвик" провела первую отраслевую бизнес-конференцию
В частности, речь шла о дальнейшей сегментации профессиональных рынков, расширении сферы использования паркетных полов и, как следствие, формировании проектного сегмента рынка, постепенном изменении понятия премиального сегмента, преимуществах узкой специализации и фокусирования, профессионализации всех участников сбытовой цепи от производителя до установщика.

Помимо рабочих сессий участники конференции участвовали в мероприятиях по тимбилдингу, имели возможность отдохнуть в живописном сосновом лесу на берегу реки Вилия, позаниматься теннисом, волейболом и другими видами спорта. 

Компания "Косвик" провела первую отраслевую бизнес-конференцию
Участники отметили, что на конференции получили отличную возможность ознакомиться с опытом своих коллег, расширить кругозор, приобрести новые знания и получить заряд энергии.

Директор компании Косвик Яновский Владимир отметил: "Конференция вызвала огромный интерес среди участников, и ее результаты превзошли все наши ожидания. Она станет ежегодным событием в дилерском сообществе Косвик".

УНП 101040134 

 
 
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Бизнес-конференция "Современные направления развития каналов продаж напольных покрытий" проходила в новом учебном центре "Вилия Парк" компании "Косвик",...
 
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