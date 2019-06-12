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Компания "Косвик" провела первую отраслевую бизнес-конференцию
Источник материала: Интерфакс
Бизнес-конференция "Современные направления развития каналов продаж напольных покрытий" проходила в новом учебном центре "Вилия Парк" компании "Косвик", расположенном под Молодечно.
На пленарном заседании конференции обсуждались особенности современных каналов продаж профессиональных рынков напольных покрытий и тенденции их развития на примере различных стран мира. Затрагивались темы развития партнёрства в дилерском профессиональном сообществе, актуальные вопросы взаимодействия с дизайнерами и архитекторами, особенности работы современных профессиональных розничных салонов премиального сегмента.
На заседаниях секций обсуждались актуальные вопросы работы розничных каналов продаж, особенности вхождения в сложные проекты, взаимодействие с дизайнерским сообществом, развития здоровой партнерской среды и нетворкинга, возможности влияния на развитие рынков, перспективы открытия монобрендовых салонов, техники розничных продаж и многое другое.
Помимо рабочих сессий участники конференции участвовали в мероприятиях по тимбилдингу, имели возможность отдохнуть в живописном сосновом лесу на берегу реки Вилия, позаниматься теннисом, волейболом и другими видами спорта.
Директор компании Косвик Яновский Владимир отметил: "Конференция вызвала огромный интерес среди участников, и ее результаты превзошли все наши ожидания. Она станет ежегодным событием в дилерском сообществе Косвик".
УНП 101040134
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Бизнес-конференция "Современные направления развития каналов продаж напольных покрытий" проходила в новом учебном центре "Вилия Парк" компании "Косвик",...
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