Источник материала: Tut.by

Если верить слухам, то на вратаря БАТЭ Дениса Щербицкого есть спрос в Европе. В разное время его сватали в «Милан» и «Зенит», но мечта Дениса — играть в чемпионате Германии. Мы решили показать немецким поклонникам футбола, как играет Денис, и узнать, хотят ли немцы видеть его в бундеслиге. Кстати, Щербицкий уже поставил лайк этому видео в Instagram.