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В Речице Mazda сбила пешехода: мужчина в реанимации
Источник материала: Tut.by
В Речице пешеход попал под колеса автомобиля, он в реанимации. Об этом
Наезд произошел 12 июня, около 22.55. По предварительной информации, 59-летний водитель Mazda ехал по улице Восточной со стороны Лоева и совершил наезд на 57-летнего мужчину, который перебегал дорогу в неустановленном месте.
В результате ДТП пешеход получил тяжелые травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.
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Пешеход перебегал дорогу в неустановленном месте.
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