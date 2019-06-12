В Речице Mazda сбила пешехода: мужчина в реанимации

Источник материала: Tut.by

В Речице пешеход попал под колеса автомобиля, он в реанимации. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гомельского облисполкома.





Наезд произошел 12 июня, около 22.55. По предварительной информации, 59-летний водитель Mazda ехал по улице Восточной со стороны Лоева и совершил наезд на 57-летнего мужчину, который перебегал дорогу в неустановленном месте.

В результате ДТП пешеход получил тяжелые травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.