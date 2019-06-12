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Депутаты Национального собрания РБ проведут товарищеский футбольный матч с командой Пинского городского и районного исполкомов

13.06.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

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  14 июня 2019 года в рамках мероприятий, посвященных 75-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков, депутаты Национального собрания Республики Беларусь посетят Пинск.

  В рамках визита парламентарии возложат цветы у Братской могилы воинам-освободителям, посетят УО «Полесский государственный университет» и спортивные объекты Пинска.

  В завершении гости города проведут товарищеский футбольный матч с командой Пинского городского и районного исполнительных комитетов на базе футбольной академии.

  Пинский горисполком

 
 
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  14 июня 2019 года в рамках мероприятий, посвященных 75-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков, депутаты Национального...
 
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