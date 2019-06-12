Депутаты Национального собрания РБ проведут товарищеский футбольный матч с командой Пинского городского и районного исполкомов

Источник материала: Пинский Вестник

14 июня 2019 года в рамках мероприятий, посвященных 75-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков, депутаты Национального собрания Республики Беларусь посетят Пинск.

В рамках визита парламентарии возложат цветы у Братской могилы воинам-освободителям, посетят УО «Полесский государственный университет» и спортивные объекты Пинска.

В завершении гости города проведут товарищеский футбольный матч с командой Пинского городского и районного исполнительных комитетов на базе футбольной академии.

Пинский горисполком