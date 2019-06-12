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Владимир Кравцов ознакомился с ходом подготовки ко Дню белорусской письменности в Слониме

13.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Владимир Кравцов ознакомился с ходом подготовки ко Дню белорусской письменности в Слониме

12 июня в Слониме прошло заседание организационного комитета по подготовке ко Дню белорусской письменности во главе с председателем Гродненского областного исполнительного комитета Владимиром Кравцовым.

– Недавно в Слониме проходило заседание республиканской рабочей группы, на котором рассматривались организационные вопросы праздника, – отметил Владимир Кравцов. – А сегодня мы рассмотрим те моменты, которые должны выполнить технически: отремонтировать, построить, вычистить и т.д. 
 
Об объектах, ходе их ремонта или строительства присутствующим доложил заместитель председателя Слонимского районного исполнительного комитета Владимир Кот. 
 
Руководитель области заострил внимание на проблемных вопросах и пути их решения, дал конкретные поручения заинтересованным. 
 
После заседания в Слонимском райисполкоме, рабочая группа во главе с губернатором посетила агрогородок Жировичи. Здесь уже начата подготовка к празднованию 500-летия Жировичского монастыря, которое будет широко отмечаться в 2020 году. Ожидается, что на праздник приедет патриарх Кирилл. 
 
К этому значительному событию многие исторические и социально-культурные объекты в Жировичах будут отремонтированы и реконструированы.
 
Владимир Кравцов ознакомился с ходом подготовки ко Дню белорусской письменности в Слониме
Владимир Кравцов ознакомился с ходом подготовки ко Дню белорусской письменности в Слониме
Владимир Кравцов ознакомился с ходом подготовки ко Дню белорусской письменности в Слониме
Владимир Кравцов ознакомился с ходом подготовки ко Дню белорусской письменности в Слониме
Владимир Кравцов ознакомился с ходом подготовки ко Дню белорусской письменности в Слониме

www.slonves.by

 
 
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12 июня в Слониме прошло заседание организационного комитета по подготовке ко Дню белорусской письменности во главе с председателем Гродненского областного...
 
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