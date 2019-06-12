Владимир Кравцов ознакомился с ходом подготовки ко Дню белорусской письменности в Слониме

Источник материала: Вороновская газета





12 июня в Слониме прошло заседание организационного комитета по подготовке ко Дню белорусской письменности во главе с председателем Гродненского областного исполнительного комитета Владимиром Кравцовым.

– Недавно в Слониме проходило заседание республиканской рабочей группы, на котором рассматривались организационные вопросы праздника, – отметил Владимир Кравцов. – А сегодня мы рассмотрим те моменты, которые должны выполнить технически: отремонтировать, построить, вычистить и т.д.

Об объектах, ходе их ремонта или строительства присутствующим доложил заместитель председателя Слонимского районного исполнительного комитета Владимир Кот.

Руководитель области заострил внимание на проблемных вопросах и пути их решения, дал конкретные поручения заинтересованным.

После заседания в Слонимском райисполкоме, рабочая группа во главе с губернатором посетила агрогородок Жировичи. Здесь уже начата подготовка к празднованию 500-летия Жировичского монастыря, которое будет широко отмечаться в 2020 году. Ожидается, что на праздник приедет патриарх Кирилл.

К этому значительному событию многие исторические и социально-культурные объекты в Жировичах будут отремонтированы и реконструированы.













www.slonves.by