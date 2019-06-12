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Рэпер L'One заявил, что будет подавать в суд на лейбл Black Star Inc

13.06.2019 12:08 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На днях рэпер L’One рассказал о конфликте с лейблом Black Star Inc. Сегодня в его Instagram появились новые подробности разногласия. Леван Горозия заявил, что юристы, с которыми он работает, нашли несколько противоречий между условиями контракта с лейблом и Гражданским кодексом РФ. Рэпер намерен идти в суд.


Фото: vk.com/lone

Горозия написал, что совершил большую ошибку, подписав в свое время договор с лейблом Black Star Inc. имено в той форме, в которой он был составлен, и не проконсультировался с юристами.

— Не обладая юридической грамотностью, я не смог, к примеру, распознать незаконность одного из пунктов договора, который прямо противоречит общим правилам п. 1 и 3 ст. 22 Гражданского кодекса РФ. Пункт, по которому я был обязан передавать еще даже не написанные песни (будущие произведения) компании. То есть песни еще нет, но она уже их. Что также противоречит ГК РФ. И таких моментов много. Но сейчас не время раскрывать все карты, — сообщил рэпер.

Что касаемо псевдонима рэпера — L’One — то, утверждает артист, он как был «Эл-уаном» до контракта, так останется им и после окончания срока его действия.

— Отчуждение псевдонима невозможно, так как к псевдониму применяются общие положения законодательства об имени (п. 1 ст. 19 Гражданского кодекса РФ). Вследствие этого, как и имя гражданина, которое в соответствии с п. 1 ст. 150 Гражданского кодекса РФ отнесено к нематериальным благам, псевдоним является неотчуждаемым и не может передаваться по сделке или переходить к другому лицу по иным основаниям. Продавать чайники или бургер «L'One» компания, обладающая товарным знаком, может и дальше. А я, как и раньше, вправе свободно использовать в своей творческой деятельности свой псевдоним, — считает Горозия.

Леван говорит, что хочет этим делом не только добиться общественного резонанса, но и попытаться исправить положение дел с авторским правом в России.

— Во-первых, на мой взгляд, артист, являющийся автором своих песен (ему их не написали), должен иметь право петь их всю свою жизнь. Во-вторых, сколько артистов в свое время подписали по незнанию кабальные договоры и теперь теряют время, а позже нервы и здоровье. Любые договорные отношения по авторскому праву (из-за сложности толкования) должны подписываться в сопровождении юристов с обеих сторон.

Рэпер посоветовал молодым артистам нанимать юристов, прежде чем подписывать договоры с лейблами. Леван Горозия также сообщил, что с озвученными противоречиями он намерен идти в суд.

Леван Горозия, или L’One — российский артист грузинского происхождения, бывший участник объединения Phlatline, основатель проекта WDKTZ (weedkatz) вместе с DJ Pill.One, сооснователь и бывший участник группы Marselle. Владеет собственной линией одежды Cosmokot. Его трек «Все танцуют локтями» набрал на YouTube 28 миллионов просмотров. Трек «Тигр» — 22 миллиона просмотров.

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Теги: Минск
 
 
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На днях рэпер L'One рассказал о конфликте с лейблом Black Star Inc. Сегодня Леван Горозия заявил, что юристы, с которыми он работает, нашли несколько противоречий между...
 
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