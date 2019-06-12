Расписание движения автобусов по обслуживанию
участников праздника «Купалье» («Александрия собирает друзей»)
6 – 7 июля 2019 г.
6 июля 2019 г.
- Маршрут «Могилев – Александрия» через г. Шклов
|Отправление автобуса
|АВ «Могилев»
|10-50 11-00 11-30 12-00 12-30 13-00 14-00 15-00 15-30
|АС «Шклов»
(до д. Александрия)
|11-40 11-50 12-20 12-50 13-20 13-50 14-50 15-50 16-20
|прибытие в
д. Александрия
|12-30 12-40 13-10 13-40 14-10 14-40 15-40 16-40 17-10
Маршрут «Александрия – Могилев» через г. Шклов
|Отправление автобуса
|д. Александрия
|20-00 00-00 01-00 01-30 02-00 02-30 03-10 (3 автобуса)
|АС «Шклов»
( до г. Могилев)
|20-50 00-50 01-50 02-20 02-50 03-20 04-00 (3 автобуса)
|прибытие в г.Могилев
|21-40 01-40 02-40 03-10 03-40 04-10 04-50 (3 автобуса)
- Маршрут «Шклов – Александрия» через д. Копысь
|Отправление автобуса
|АС «Шклов»
|09-00 16-45
|д. Александрия
|09-50 17-35
- 3. Маршрут «Шклов – Александрия» через д. Межник
|Отправление автобуса
|АС «Шклов»
|17-00 18-40
|д. Александрия
|17-50 00-00 до г. Могилев
7 июля 2019 г.
- Маршрут «Могилев – Александрия» через г. Шклов
|Отправление автобуса
|АВ «Могилев»
|07-30 08-00 08-30 09-00 11-00
|АС «Шклов»
( до д. Александрия)
|08-20 08-50 09-20 09-50 11-50
|прибытие в д.Александрия
|09-10 09-40 10-10 10-40 12-40
Маршрут «Александрия – Могилев» через г. Шклов
|Отправление автобуса
|д. Александрия
|16-00 17-30 (4 автобуса)
|АС «Шклов»
( до г. Могилев)
|16-50 18-20 (4 автобуса)
|прибытие в
г. Могилев
|17-40 19-10 (4 автобуса)
- Маршрут «Шклов – Александрия» через д. Копысь
|Отправление автобуса
|АС «Шклов»
|09-00 16-45
|д. Александрия
|09-50 17-35
- 3. Маршрут «Шклов – Александрия» через д. Межник
|Отправление автобуса
|АС «Шклов»
|12-40
|д. Александрия
|16-50