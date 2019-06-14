Робот в хату? Почему технологии развиваются быстро, но не облегчают жизнь?

Источник материала: Аргументы и факты

Многие насущные вопросы, как и десятилетия назад, решить невозможно, если лично не сходить в то или иное учреждение и не принести справку. Потом копию справки. Ещё копию...

Белорусская ИТ-сфера успешна. Мобильными приложениями, разработанными компаниями - резидентами нашего Парка высоких технологий (ПВТ), пользуются более миллиарда человек. С участием белорусов созданы такие яркие проекты, как «Мир танков», «Вайбер», MSQRD. В 2018 году экспорт ПВТ составил свыше $1,4 миллиарда. Белорусские программисты зарабатывают в среднем около $2300 в месяц.

А ведь это только начало. Вспоминается сюжет на белорусском ТВ о разработчиках, которые занимаются технологией дополненной реальности. Двадцать лет назад о таком в Беларуси даже не слышали. Новейшие технологии проникают в промышленность и сельское хозяйство. Уже никого не удивишь роботами, беспилотной техникой на полях…

Это с одной стороны.

Не с первого раза

Другая сторона обрушивается на вас всей своей неотвратимостью, стоит только выключить телевизор и пройтись по учреждениям.

Реальный опыт: понадобилось оформить паспорт ребёнку. Дистанционно сделать это нельзя. Извольте, мол, собрать документы и отнести их в расчётно-справочный центр по месту жительства. Заранее узнали перечень, но - классика жанра - с первого раза решить вопрос не удалось. Неожиданно понадобилась ксерокопия паспорта. Пришлось идти во второй раз.

Или другой пример: у минчанина поменялась прописка, притом место жительства осталось прежним. Чтобы не ездить в поликлинику в другой конец города, мужчина попросил оставить его «на балансе» поликлиники возле дома. Не проблема, но пришлось от руки в двух экземплярах написать заявления, затем подписать их у руководства и после этого отнести в регистратуру. Нечего сказать - «удобно».



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А попробуйте снять/поставить машину на учет или получить вид на жительство! Везде необходимы личное присутствие и кипа документов. Дистанционно даже к врачу на приём не записаться. Теоретически, конечно, такое возможно, но практически - проще лично приехать в поликлинику и взять талончик.

Нельзя сказать, что мы совсем ничего не достигли на пути к цифровому обществу. Например, очень удобно через ЕРИП платить «коммуналку», штрафы за превышение скорости и пр. Можно даже дистанционно подать налоговую декларацию. Но почему-то акцент делается на том, как облегчить процесс расставания с деньгами, а не на том, как просто облегчить жизнь.

Мнения

Крупнейшая в мире сеть для экспатов, или иностранных работников, InterNations представила отчет Digital Life Abroad. В нём называются лучшие и худшие страны с точки зрения ведения цифровой жизни.

Отчет составлялся на основе оценок работников по таким критериям, как доступность государственных и административных услуг онлайн, доступ к онлайн-сервисам, простота получения номера мобильного телефона, простота оплаты без наличных, доступ к Интернету.

Оказалось, что сама удобная страна для цифровой жизни - Эстония, на втором месте - Финляндия, затем идут Норвегия, Дания, Новая Зеландия. США - на 10-м месте, Британия - на 15-м, Швейцария - на 17-м. А вот ИТ-страна Беларусь в этом рейтинге не представлена вообще. Зато многим развитым странам становиться современными и успешными помогают именно белорусские айтишники.

Приоритеты

Знаменитый американский физик-теоретик японского происхождения Митио Каку в своей «Физике будущего» объясняет, почему, несмотря на бурное развитие технологий, человек не может отказаться от использования бумажных документов. Он говорит о «Принципе пещерного человека».

За 100 000 лет люди по сути своей не слишком-то изменились и мыслят примерно так же, как их пещерные предки. Поэтому, заключает Митио, всякий раз, когда возникает конфликт между современной техникой и желаниями примитивных предков, желания побеждают.

Так, древний человек нуждался в доказательстве успешной охоты. Таковой могла послужить добыча в руках. Так же и сегодня: имея дело с электронными документами, мы требуем их вещественного подтверждения, или распечатки.

Возможно, в основе неудобств нашей жизни лежит как раз «Принцип пещерного человека». Это было бы логичным и удобным для всех объяснением. Но не исключено, что проблема всё-таки в другом и объясняется проще. Мы занимаемся дополненной реальностью и на беспилотниках стремимся в будущее, тогда как реальные проблемы людей не решаются или решаются слишком медленно.