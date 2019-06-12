Курсы валют и криптовалют на сегодня

Евро начал торги ослаблением до минимума, биткойн +147.51.
Курс доллара опустился всего на 0,0004 рубля до 2,0718 BYN/USD.
Доллар продолжает торговаться вблизи минимального значения за последние девять месяцев.
Курс евро упал на 0,0053 рубля до 2,3436 BYN/EUR.
Курс российского рубля подрос на 0,0023 рубля до 3,2045 BYN/100 RUB.
Bitcoin − 8127.68$ (+147.51);
Bitcоin Cash/ВСС – 402.62$ (+11.83);
DigitalCash − 155.95$ (+5.94);
Еthеreum − 259.74$ (+11.36);
ZCаsh − 88.42$ (+5.49);
Monero − 91.21$ (+2.64).