Улицу Мельникайте открыли для движения транспорта

Источник материала: Tut.by

В среду, 12 июня, открыли движение транспорта по улице Мельникайте, значительная часть которой была перекрыта с 2015 года для строительства станции метро «Юбилейная площадь».





Пока остается закрытым проезд с улицы Мельникайте на улицу Максима Танка — здесь нужно убрать мусор и нанести разметку.

— Разметку на этом участке нанести сложно из-за того, что там всегда припаркованы автомобили. Хотелось бы обратиться к автовладельцам, чтобы они временно убрали свои машины, — это ускорит процесс выполнения работ и открытие улицы, — сказали в УП «Метрострой».











Часть улицы Сухой, которая примыкает к улице Кальварийской, пока остается закрытой. На этом участке метростроевцы еще ведут работы по сооружению конструкций метро. Эти работы продлятся несколько месяцев.