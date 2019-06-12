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Улицу Мельникайте открыли для движения транспорта

13.06.2019 12:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В среду, 12 июня, открыли движение транспорта по улице Мельникайте, значительная часть которой была перекрыта с 2015 года для строительства станции метро «Юбилейная площадь».


Пока остается закрытым проезд с улицы Мельникайте на улицу Максима Танка — здесь нужно убрать мусор и нанести разметку.

— Разметку на этом участке нанести сложно из-за того, что там всегда припаркованы автомобили. Хотелось бы обратиться к автовладельцам, чтобы они временно убрали свои машины, — это ускорит процесс выполнения работ и открытие улицы, — сказали в УП «Метрострой».





Часть улицы Сухой, которая примыкает к улице Кальварийской, пока остается закрытой. На этом участке метростроевцы еще ведут работы по сооружению конструкций метро. Эти работы продлятся несколько месяцев.

 
 
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Пока остается закрытым проезд с улицы Мельникайте на Максима Танка - там требуется убрать мусор и нанести разметку.
 
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