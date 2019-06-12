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В Беларуси разогналась продуктовая инфляция. Какие товары заметнее всего дорожают
Источник материала: Tut.by
Годовая инфляция в Беларуси в мае
Увеличение годовых темпов роста потребительских цен в мае этого года обусловлено более быстрой динамикой сезонных цен и базовой инфляции, уточняют в Нацбанке.
«На фоне низких темпов роста цен в продовольственном сегменте потребительского рынка в мае прошлого года сохраняющееся влияние неблагоприятной конъюнктуры рынка сельскохозяйственной продукции обусловило формирование в отчетном месяце более высоких темпов роста цен на большинство видов продовольственных товаров, что стало основным фактором ускорения базовой инфляции в годовом выражении», — отмечает регулятор.
При этом рост цен на плодоовощную продукцию в годовом выражении ускорился до 9,5% в мае этого года (годом ранее — с 4%). «Более высокие годовые темпы роста цен в целом по группе во многом обусловлены сохраняющимся влиянием низкого урожая отдельных культур в прошлом году, что выражается в ускоренном росте цен соответствующих позиций потребительского рынка (лук репчатый, морковь, чеснок). Также относительно мая 2018 года отмечается значимое ускорение роста цен на бананы, картофель, огурцы свежие», — поясняют в Нацбанке.
Так, в мае этого года из всех товаров (как продовольственных, так и непродовольственных) заметнее всего подорожали репчатый лук (+41,2%), морковь (+35,5%), сладкий перец (+24,5%), чеснок (+15,1%), картофель (+13%), свекла (+8,8%), следует из данных Белстата.
Напомним, белорусы ранее
За 5 месяцев этого года репчатый лук подорожал на 128%. Больше выросли цены за это время только на белокочанную капусту — на 155,7%.
В Нацбанке также отмечают, что годовые темпы роста регулируемых цен и тарифов в последние три месяца сохраняются практически на одном уровне. В мае этого года их прирост в годовом выражении увеличился на 0,1 процентного пункта и составил 8,2%, как и в марте 2019-го. Основной вклад в годовой прирост регулируемых цен и тарифов по-прежнему вносит повышение цен на автомобильное топливо, сообщает регулятор.
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