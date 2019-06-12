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В Гродно женщина обналичила деньги с чужой карты, а затем пришла в милицию
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Гродно семейная пара сняла деньги с банковских карточек из сумки, которая была найдена во время прогулки.
Как
Деньги пара потратила в продуктовом магазине. Позже женщина пришла в милицию сама и рассказала, что обналичила деньги на почте, потому что на банкоматах есть видеокамеры. Сейчас сумку и кошелек вернули владельцу.
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Новости Беларуси. В Гродно семейная пара сняла деньги с банковских карточек из сумки, которая была найдена во время прогулки. Как сообщает УВД Гродненского...
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