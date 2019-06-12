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Какие темы будут обсуждать главы государств на саммите ШОС в Бишкеке

13.06.2019 12:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко направился с двухдневным рабочим визитом в Кыргызстан. Самолет главы государства вылетел из Национального аэропорта Минск рано утром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Какие темы будут обсуждать главы государств на саммите ШОС в Бишкеке

В Бишкеке наш Президент примет участие в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества. Сегодня в нее входит 8 стран. Кроме того, есть еще шесть партнеров по диалогу, а также четыре государства-наблюдателя (этот статус Беларусь получила первая).

Какие темы будут обсуждать главы государств на саммите ШОС в Бишкеке

Встреча глав государств – участников ШОС начнется 14 июня с совещания в узком составе, где главными темами станут безопасность, противодействие терроризму и наркотрафику, вопросы развития экономики, промышленности, диалог в гуманитарной сфере. Традиционно пройдет оно в закрытом режиме.

Какие темы будут обсуждать главы государств на саммите ШОС в Бишкеке

Выступление Александра Лукашенко планируется во время заседания в расширенном составе. Президент обозначит позицию Беларуси по актуальной международной тематике и дальнейшему развитию сотрудничества в рамках интеграционного объединения. По итогам саммита лидеры ШОС подпишут Бишкекскую декларацию, в которой отразят позицию сторон по дальнейшему расширению организации, и значительный пакет других документов. Сегодня же в Бишкеке запланирован неформальный ужин от имени президента Кыргызстана в честь глав делегаций, а также гала-концерт.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко направился с двухдневным рабочим визитом в Кыргызстан. Самолет главы государства вылетел из Национального аэропорта Минск...
 
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