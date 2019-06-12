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ЦТ по русскому языку проходит в Беларуси

13.06.2019 11:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В 2019 году на ЦТ по русскому языку зарегистрировались около 63 тысяч абитуриентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЦТ по русскому языку проходит в Беларуси

Начало испытания традиционно в 11:00. На ответы отводится два часа. Результаты станут известны приблизительно 23 июня.

ЦТ по русскому языку проходит в Беларуси

На этой неделе в стране уже сдали первое тестирование по белорусскому языку. На него пришли почти 22 тысячи человек. Следующий экзамен в ближайшую субботу (15 июня) по обществоведению.

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Новости Беларуси. В 2019 году на ЦТ по русскому языку зарегистрировались около 63 тысяч абитуриентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Начало испытания...
 
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