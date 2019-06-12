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Столкновение Renault и МАЗ под Солигорском: шесть пострадавших, среди них 4 ребёнка

13.06.2019 11:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Шесть человек пострадали в результате ДТП в Солигорском районе.  

По информации УГАИ УВД Минского облисполкома, авария произошла днем 12 июня около д. Погост. За рулем автомобиля Renault находилась жительница Слуцка. Она выезжала со второстепенной дороги, выполняла маневр левого поворота и не уступила дорогу едущему по главной дороге автомобилю МАЗ. Произошло столкновение.  

В результате аварии травмы получили 38-летняя водитель, 39-летняя пассажирка и дети – 10-летний мальчик, 9-летняя девочка, 8-летняя девочка и 15-летний подросток. Четыре пассажира автомобиля – граждане РФ, живут в Санкт-Петербурге. Еще двое пострадавших являются жителями Слуцка. 

Пострадавших госпитализировали.  

Столкновение Renault и МАЗ под Солигорском: шесть пострадавших, среди них 4 ребёнка
Фото: УГАИ УВД Минского облисполкома  

Водитель МАЗ не пострадал.   

Оба водителя, а также пассажирка Renault, которая находилась на переднем сидении, были пристегнуты ремнями безопасности. Дети в салоне авто не были пристегнуты и находились не в специальных удерживающих устройствах. Оба водителя были трезвые, техосмотр на обоих транспортных средствах пройден.   

В конце мая пригородный автобус съехал в кювет под Минском: пострадали 10 человек (читать далее).   

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Новости Беларуси. Шесть человек пострадали в результате ДТП в Солигорском районе.   По информации УГАИ УВД Минского облисполкома, авария произошла днем 12 июня...
 
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