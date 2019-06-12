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Столкновение Renault и МАЗ под Солигорском: шесть пострадавших, среди них 4 ребёнка
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Шесть человек пострадали в результате ДТП в Солигорском районе.
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В результате аварии травмы получили 38-летняя водитель, 39-летняя пассажирка и дети – 10-летний мальчик, 9-летняя девочка, 8-летняя девочка и 15-летний подросток. Четыре пассажира автомобиля – граждане РФ, живут в Санкт-Петербурге. Еще двое пострадавших являются жителями Слуцка.
Пострадавших госпитализировали.
Водитель МАЗ не пострадал.
Оба водителя, а также пассажирка Renault, которая находилась на переднем сидении, были пристегнуты ремнями безопасности. Дети в салоне авто не были пристегнуты и находились не в специальных удерживающих устройствах. Оба водителя были трезвые, техосмотр на обоих транспортных средствах пройден.
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Новости Беларуси. Шесть человек пострадали в результате ДТП в Солигорском районе. По информации УГАИ УВД Минского облисполкома, авария произошла днем 12 июня...
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