Щепки летят. Кто защитит насаждения?

Источник материала: Аргументы и факты

Когда пару лет назад у нас во дворе вырубили деревья, чтобы машины было удобнее парковать, местные власти сообщили: когда будет готов документ, запрещающий вырубку, тогда и остановится это безобразие. Недалеко от нашего дома опять намечается строительство. Будет ли когда-нибудь готов этот документ в защиту деревьев?

Т. Сорока, Минск

Подходы к вырубке деревьев в Минске изменятся: подготовлен и согласован соответствующий проект указа. Как сообщила начальник управления регулирования воздействий на атмосферный воздух, изменение климата и экспертизы Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Наталья АЛЕЙНИКОВА, в проекте Указа «О порядке удаления деревьев в г. Минске» закреплено, что в городе не допускается вырубка деревьев, за исключением некоторых случаев: при строительстве в соответствии с утвержденной в установленном законодательством порядке проектной документацией, при ликвидации чрезвычайной ситуации и ее последствий. Кроме того, допускается удаление представляющих опасность и упавших деревьев, а также деревьев, относящихся к видам, распространение и численность которых подлежат регулированию. Исключение делается и в случае, если деревья препятствуют эксплуатации зданий, сооружений и иных объектов или растут в границах земельных участков, предоставленных гражданам для строительства и обслуживания жилого дома, ведения личного подсобного хозяйства, а также предоставленных в частную собственность негосударственным юрлицам, в собственность иностранным государствам, международным организациям.

С учетом того, что случаи вырубки деревьев в Минске в больших объемах чаще всего связаны со строительством, документом предусматривается, что при разработке проектной документации должно быть сохранено не менее 50% растущих на участке деревьев с диаметром ствола 4 см и более на высоте 1,3 м. Остальные деревья должны быть пересажены или проведены компенсационные посадки. При разработке проектной документации на строительство автомобильных стоянок (парковок) должно быть сохранено 100% деревьев на участке, за исключением представляющих опасность, упавших или тех, чьи распространение и численность подлежат регулированию. При этом предполагается, что действие указа не будет распространяться на проектную документацию и акты выбора места размещения земельного участка для строительства, утвержденные до вступления документа в силу.

КСТАТИ

Согласно проекту указа компенсационные посадки должны проводиться в текущий или ближайший благоприятный период (с 16 марта по 14 мая или с 1 октября по 30 ноября) преимущественно крупномерными деревьями. Их нужно высаживать на территориях, расположенных на расстоянии до 200 м от места произрастания удаляемых деревьев, если они не подлежат застройке в соответствии с утвержденной проектной документацией. Если на этих участках нет условий для компенсационных посадок, их нужно проводить на перспективных озелененных территориях общего пользования.