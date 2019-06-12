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Расписание движения автобусов по обслуживанию участников праздника «Купалье» («Александрия собирает друзей»)
13.06.2019 — Разное | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
Расписание движения автобусов по обслуживанию
участников праздника «Купалье» («Александрия собирает друзей»)
6 – 7 июля 2019 г.
6 июля 2019 г.
Маршрут «Александрия – Могилев» через г. Шклов
7 июля 2019 г.
Маршрут «Александрия – Могилев» через г. Шклов
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Расписание движения автобусов по обслуживанию участников праздника «Купалье» («Александрия собирает друзей»)
Расписание движения автобусов по обслуживанию участников праздника «Купалье» («Александрия собирает друзей») 6 – 7 июля 2019 г. 6 июля
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