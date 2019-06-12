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Белорусская железная дорога закупила 14 новых плацкартных вагонов
13.06.2019 12:29 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
В Беларусь прибыли 14 плацкартных вагонов производства Тверского вагоностроительного завода. В ближайшее время они будут задействованы на самых востребованных направлениях в сообщении с Россией.
Плацкартные вагоны рассчитаны на движение со скоростью до 160 км/ч. Вагоны оснащены современным интерьером, прислонно-сдвижными входными дверями и раздвижными дверями межвагонных переходов, автоматической системой открытия, закрытия и блокировки, сообщили в пресс-центре БЖД.
В вагонах установлены кондиционеры, экотуалеты, системы обеззараживания воды и воздуха, видеонаблюдения и контроля безопасности в пути следования. Срок службы этих вагонов до 40 лет.
"До конца июня на Белорусскую железную дорогу поступят 16 купейных вагонов. Из которых 8 оборудованы купе для перевозки лиц с ограниченными физическими возможностями, а также лиц их сопровождающих", - сообщили в пресс-службе.
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В Беларусь прибыли 14 плацкартных вагонов производства Тверского вагоностроительного завода. В ближайшее время они будут задействованы на самых востребованных...
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