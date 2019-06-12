Белорусская железная дорога закупила 14 новых плацкартных вагонов

Источник материала: Ежедневник





В Беларусь прибыли 14 плацкартных вагонов производства Тверского вагоностроительного завода. В ближайшее время они будут задействованы на самых востребованных направлениях в сообщении с Россией.

Плацкартные вагоны рассчитаны на движение со скоростью до 160 км/ч. Вагоны оснащены современным интерьером, прислонно-сдвижными входными дверями и раздвижными дверями межвагонных переходов, автоматической системой открытия, закрытия и блокировки, сообщили в пресс-центре БЖД.

В вагонах установлены кондиционеры, экотуалеты, системы обеззараживания воды и воздуха, видеонаблюдения и контроля безопасности в пути следования. Срок службы этих вагонов до 40 лет.

"До конца июня на Белорусскую железную дорогу поступят 16 купейных вагонов. Из которых 8 оборудованы купе для перевозки лиц с ограниченными физическими возможностями, а также лиц их сопровождающих", - сообщили в пресс-службе.

