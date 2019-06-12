Пять худших садовых вредителей и как от них избавиться натуральными средствами

Источник материала: Tut.by

Чтобы избавиться от вредителей, портящих и поедающих ваши растения в саду, необязательно прибегать к химическим инсектицидам — оставьте их на самый крайний случай. Delfi со ссылкой на Reader’s Digest рассказывает о натуральных средствах, которые могут помочь в борьбе с непрошеными гостями.



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Пиво против слизней

Оказывается, слизняки любят пиво так же, как и люди. Налейте пива в пустую консервную банку (например, из-под тунца или кошачьего корма) и закопайте ее в землю до верхнего края. Ночью слизняки выползут полакомиться пивом и утонут в нем. Наутро можете выбросить содержимое и наполнить банку снова. Однако стоит помнить, что банка с пивом привлекает слизней лишь в радиусе пары метров, поэтому если у вас слишком много слизней или очень большая территория, расставьте пивные ловушки вокруг вашего двора.

Доски против улиток

Положите одну-две деревянных доски на землю в саду подальше от цветов. Улитки любят прохладу и влажность, поэтому они будут прятаться в тени под досками. Поднимите доски и соскребите улиток в мусорник. Улиток можно опрыскать раствором равных частей уксуса и воды и также выбросить в мусорник. Еще один совет: всегда поливайте сад утром. Если ночью почва и трава сухие, то слизни и улитки менее активны.

Орегано против гусениц

Мы очень любим бабочек в саду и иногда даже сажаем специальные растения, чтобы их привлечь. Однако гусеницы капустницы, боярышницы или листовертки способны нанести вред цветам, деревьям, кустарникам. Собирайте гусениц вручную, а затем посадите тимьян и орегано — эти пряные растения отпугивают гусениц.

Газета против уховерток

Эти жутковатые насекомые требуют более тщательного подхода. Вечером скатайте влажные листы газеты в рулон и разложите их по саду. На рассвете уховертки заползают в рулоны влажной бумаги. Соберите рулоны, пока они не высохли, но не выбрасывайте их в мусорник, иначе они смогут легко оттуда сбежать. Бумагу стоит сжечь, вытряхнуть вредителей в унитаз или плотно завязать рулоны в пластиковый пакет без единого отверстия и только тогда выбросить в мусорник.

Цитрус против тли

От тли избавиться довольно сложно, поскольку она слишком мелкая и очень быстро размножается. Если вы увидели на растениях деформированные или желтые листья, или растения стали липкими, то это признак деятельности тли. Приготовьте цитрусовый спрей: натрите кожицу лимона или апельсина и залейте ее поллитром кипятка. Дайте отвару настояться всю ночь, а утром процедите его через сито или кофейный фильтр, чтобы удалить кусочки кожуры. Налейте смесь в распылитель и опрыскайте раствором растения с тлей. Особенно хорошо обработайте низ листьев — тля обычно собирается именно там. Повторяйте опрыскивание каждые 4−7 дней, пока тля не пропадет.