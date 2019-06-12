ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пять худших садовых вредителей и как от них избавиться натуральными средствами

13.06.2019 12:43 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Чтобы избавиться от вредителей, портящих и поедающих ваши растения в саду, необязательно прибегать к химическим инсектицидам — оставьте их на самый крайний случай. Delfi со ссылкой на Reader’s Digest рассказывает о натуральных средствах, которые могут помочь в борьбе с непрошеными гостями.


Фото: Pixabay

Пиво против слизней

Оказывается, слизняки любят пиво так же, как и люди. Налейте пива в пустую консервную банку (например, из-под тунца или кошачьего корма) и закопайте ее в землю до верхнего края. Ночью слизняки выползут полакомиться пивом и утонут в нем. Наутро можете выбросить содержимое и наполнить банку снова. Однако стоит помнить, что банка с пивом привлекает слизней лишь в радиусе пары метров, поэтому если у вас слишком много слизней или очень большая территория, расставьте пивные ловушки вокруг вашего двора.

Доски против улиток

Положите одну-две деревянных доски на землю в саду подальше от цветов. Улитки любят прохладу и влажность, поэтому они будут прятаться в тени под досками. Поднимите доски и соскребите улиток в мусорник. Улиток можно опрыскать раствором равных частей уксуса и воды и также выбросить в мусорник. Еще один совет: всегда поливайте сад утром. Если ночью почва и трава сухие, то слизни и улитки менее активны.

Орегано против гусениц

Мы очень любим бабочек в саду и иногда даже сажаем специальные растения, чтобы их привлечь. Однако гусеницы капустницы, боярышницы или листовертки способны нанести вред цветам, деревьям, кустарникам. Собирайте гусениц вручную, а затем посадите тимьян и орегано — эти пряные растения отпугивают гусениц.

Газета против уховерток

Эти жутковатые насекомые требуют более тщательного подхода. Вечером скатайте влажные листы газеты в рулон и разложите их по саду. На рассвете уховертки заползают в рулоны влажной бумаги. Соберите рулоны, пока они не высохли, но не выбрасывайте их в мусорник, иначе они смогут легко оттуда сбежать. Бумагу стоит сжечь, вытряхнуть вредителей в унитаз или плотно завязать рулоны в пластиковый пакет без единого отверстия и только тогда выбросить в мусорник.

Цитрус против тли

От тли избавиться довольно сложно, поскольку она слишком мелкая и очень быстро размножается. Если вы увидели на растениях деформированные или желтые листья, или растения стали липкими, то это признак деятельности тли. Приготовьте цитрусовый спрей: натрите кожицу лимона или апельсина и залейте ее поллитром кипятка. Дайте отвару настояться всю ночь, а утром процедите его через сито или кофейный фильтр, чтобы удалить кусочки кожуры. Налейте смесь в распылитель и опрыскайте раствором растения с тлей. Особенно хорошо обработайте низ листьев — тля обычно собирается именно там. Повторяйте опрыскивание каждые 4−7 дней, пока тля не пропадет.

 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чтобы избавиться от вредителей, портящих и поедающих ваши растения в саду, необязательно прибегать к химическим инсектицидам.
 
Новости дня
Новости разные
 
Кокорин и Мамаев не смогут выйти по УДО
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика