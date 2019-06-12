Как иностранцу въехать в Беларусь без белорусских рублей в кармане

Источник материала: Tut.by

Скоро начнутся Европейские игры, на которые ожидается приезд в Беларусь гостей из многих стран. Увы, купить белорусские наличные в Европе не так-то просто. Смогут ли иностранцы оплатить необходимые платежи с момента пресечения границы банковскими карточками или поменять свои валюты на рубли на погранпереходе?



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Как иностранцу сходить по маленькому?

Польскую границу прошли очень быстро, даже не выходя из микроавтобуса. На белорусской же — в пункте пропуска «Брузги» — предстоял таможенный досмотр. В общем, было время посетить столь стратегический объект как туалет. А он, оказывается, платный.

Гродненцы привыкли, для минчан — небольшой шок. А сложнее всего иностранцам — в туалете берут только наличные белорусские рубли, то есть чтобы посетить это заведение, нужно где-то обменять валюту. А если деньги только на карте!..

Еще два года назад на petitions.by было размещено коллективное обращение с просьбой сделать посещение туалета в «Брузгах» бесплатным, как на польской стороне. Гродненский филиал РУП «Белтаможсервис» ответили в том духе, что плата является минимальной компенсацией за содержание туалетов.

Как-то все другие пункты пропуска находят возможность содержать эти объекты без взимания платы с граждан, пересекающих границу. И уж если говорить о внешнем виде сих заведений, то хорошо бы брать пример с пункта пропуска «Привалка», который, кстати, тоже в Гродненской области.

Париж большой, а белорусских рублей не найти

Есть ли возможность у иностранцев ехать к нам уже с наличными белорусскими рублями, спросили Naviny.by у финансового консультанта Михаила Грачева:

«За пределами Беларуси нашу национальную валюту можно сконвертировать только с большим дисконтом и в странах — ближайших наших соседях. Это, например, Россия, Украина, Литва и Польша. Чем дальше от Беларуси — тем более экзотичными становятся наши белорусские рубли, и купить их практически невозможно.

Это и неудивительно. Несмотря на стабильность нашего финансового рынка, белорусская валюта не относится к категории резервных валют или даже имеющих статус валют с ограниченной конвертацией. Выражаясь рыночным языком — белорусские рубли имеют низкую ликвидность».

Эксперт обращает внимание, что в белорусских банках наличная валюта для обмена тоже ограничена списком из долларов США, евро и российских рублей. Остальные валюты, кроме монет, можно обменять только в небольшом числе банков.

Самый логичный для иностранцев способ расчета — это расчет с помощью пластиковой карты. Однако не в каждом платном туалете есть терминалы. А за снятие наличных, скорее всего, будет комиссия — здесь у каждого банка свои условия.

Как оплатить таможенную пошлину по безналу

Еще один немаловажный момент для путешественника — превышение лимитов багажа.

Если условный Отто захочет привезти в Минск ящик любимого баварского пива, придется заплатить таможенную пошлину. Как это сделать с наименьшими потерями времени (это в полной мере относиться и к белорусам, возвращающимся из-за границы), в ответе на запрос Naviny.by пояснил заместитель председателя Государственного таможенного комитета Сергей Полудень.

Во-первых, на сайте ГТК опубликован порядок перемещения товаров через границу, в том числе есть памятка для гостей Евроигр на русском и английском языках. Во-вторых, для сокращения времени прохождения таможенной границы гражданин может воспользоваться порталом предварительного электронного информирования о товарах, которые он намерен перемещать.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

На портале ГТК можно до прибытия в пункт таможенного оформления заполнить в электронном виде пассажирскую таможенную декларацию и распечатать ее. Также этот документ могут распечатать сотрудники таможни.

Как правило, на границе водители пассажирских автобусов просят пропустить вперед тех, кому нужно оформлять декларацию. Но бывает, что пассажиры упрямятся: а чего это пропускать, я тут первая стою. Либо человек, провозящий товары, подлежащие декларированию, сам не спешит это делать. Увы, но, по крайней мере, на литовско-белорусских пунктах пропуска пассажир с электронной декларацией — редкая птица. Как и те, кто по дороге за границу попросил бы у таможенников бланк декларации, чтобы на пути домой заполнить его до прохождения границы.

Что касается безналичной оплаты в пунктах таможенного оформления, то, по словам зампреда ГТК, она может осуществляться посредством АИС «Расчет», через системы расчетов с использованием электронных денег, а также мобильного банкинга и банковских инфокиосков с использованием платежных карт.

Наличными деньгами можно рассчитаться через филиалы ОАО «Беларусбанк», которые есть в большинстве республиканских пунктов таможенного оформления (РПТО) в автодорожных пунктах пропуска.

Инфокиоски и банкоматы установлены и функционируют в РПТО «Каменный лог», на железнодорожных вокзалах Гродно-Центральный и Молодечно, а также в Национально аэропорту Минск.

В РПТО на железнодорожных вокзалах Горынь и Хотислав установка банкоматов и инфокиосков запланирована на текущий год. Не исключено, что к концу года появится такое оборудование и в РПТО «Олтуш» и «Томашовка».

Выдержат пиковые нагрузки

В нашей стране платежный терминал давно не редкость даже в сельских автолавках, а в столице ими оборудованы практически все точки продаж и услуг, разве что на рынках предприниматели не спешат обзавестись таким гаджетом.

Мы поинтересовались, доводились ли до Национального банка, а затем регулятором — до коммерческих банков какие-либо задачи относительно инфраструктуры для использования банковских карточек в связи с проведением в Минске Европейских игр.

В пресс-службе регулятора сообщили, что до сведения банков была доведена информация о конкретных объектах: спорткомплексы, гостиницы, зоны гостеприимства и др., которые будут задействованы в ходе проведения Европейских игр. Для решения вопросов, связанных с оснащением указанных объектов программно-технической инфраструктурой для осуществления операций с использованием карточек, банки взаимодействовали с фондом «Дирекция II Европейских игр 2019 года».

В преддверии Европейских игр Национальный банк обратился к банкам с просьбой обеспечить готовность платежной инфраструктуры, особенно оснащение платежными терминалами организаций торговли и сервиса, расположенных на спортивных объектах, и бесперебойное функционирование платежной инфраструктуры при пиковых нагрузках.

Кроме того, обращено внимание банков на необходимость установки платежных терминалов, позволяющих принимать для оплаты товаров и услуг бесконтактные карточки и мобильные устройства.

Указанные терминалы банкам рекомендовано устанавливать в спортивных объектах, задействованных во время проведения Европейских игр, в пунктах придорожного сервиса на магистралях республиканского значения и в следующих объектах Минска: в гостиницах, общежитиях, на железнодорожном вокзале, автовокзале, в аэропорту, аптеках, автостоянках, предприятиях общественного питания.