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Как иностранцу въехать в Беларусь без белорусских рублей в кармане
Источник материала: Tut.by
Скоро начнутся Европейские игры, на которые ожидается приезд в Беларусь гостей из многих стран. Увы, купить белорусские наличные в Европе не так-то просто. Смогут ли иностранцы оплатить необходимые платежи с момента пресечения границы банковскими карточками или поменять свои валюты на рубли на погранпереходе?
Как иностранцу сходить по маленькому?
Польскую границу прошли очень быстро, даже не выходя из микроавтобуса. На белорусской же — в пункте пропуска «Брузги» — предстоял таможенный досмотр. В общем, было время посетить столь стратегический объект как туалет. А он, оказывается, платный.
Гродненцы привыкли, для минчан — небольшой шок. А сложнее всего иностранцам — в туалете берут только наличные белорусские рубли, то есть чтобы посетить это заведение, нужно где-то обменять валюту. А если деньги только на карте!..
Еще два года назад на petitions.by было размещено коллективное обращение с просьбой сделать посещение туалета в «Брузгах» бесплатным, как на польской стороне. Гродненский филиал РУП «Белтаможсервис» ответили в том духе, что плата является минимальной компенсацией за содержание туалетов.
Как-то все другие пункты пропуска находят возможность содержать эти объекты без взимания платы с граждан, пересекающих границу. И уж если говорить о внешнем виде сих заведений, то хорошо бы брать пример с пункта пропуска «Привалка», который, кстати, тоже в Гродненской области.
Париж большой, а белорусских рублей не найти
Есть ли возможность у иностранцев ехать к нам уже с наличными белорусскими рублями, спросили Naviny.by у финансового консультанта Михаила Грачева:
«За пределами Беларуси нашу национальную валюту можно сконвертировать только с большим дисконтом и в странах — ближайших наших соседях. Это, например, Россия, Украина, Литва и Польша. Чем дальше от Беларуси — тем более экзотичными становятся наши белорусские рубли, и купить их практически невозможно.
Это и неудивительно. Несмотря на стабильность нашего финансового рынка, белорусская валюта не относится к категории резервных валют или даже имеющих статус валют с ограниченной конвертацией. Выражаясь рыночным языком — белорусские рубли имеют низкую ликвидность».
Эксперт обращает внимание, что в белорусских банках наличная валюта для обмена тоже ограничена списком из долларов США, евро и российских рублей. Остальные валюты, кроме монет, можно обменять только в небольшом числе банков.
Самый логичный для иностранцев способ расчета — это расчет с помощью пластиковой карты. Однако не в каждом платном туалете есть терминалы. А за снятие наличных, скорее всего, будет комиссия — здесь у каждого банка свои условия.
Как оплатить таможенную пошлину по безналу
Еще один немаловажный момент для путешественника — превышение лимитов багажа.
Если условный Отто захочет привезти в Минск ящик любимого баварского пива, придется заплатить таможенную пошлину. Как это сделать с наименьшими потерями времени (это в полной мере относиться и к белорусам, возвращающимся из-за границы), в ответе на запрос Naviny.by пояснил заместитель председателя Государственного таможенного комитета Сергей Полудень.
Во-первых, на сайте ГТК опубликован порядок перемещения товаров через границу, в том числе есть памятка для гостей Евроигр на русском и английском языках. Во-вторых, для сокращения времени прохождения таможенной границы гражданин может воспользоваться порталом предварительного электронного информирования о товарах, которые он намерен перемещать.
На портале ГТК можно до прибытия в пункт таможенного оформления заполнить в электронном виде пассажирскую таможенную декларацию и распечатать ее. Также этот документ могут распечатать сотрудники таможни.
Как правило, на границе водители пассажирских автобусов просят пропустить вперед тех, кому нужно оформлять декларацию. Но бывает, что пассажиры упрямятся: а чего это пропускать, я тут первая стою. Либо человек, провозящий товары, подлежащие декларированию, сам не спешит это делать. Увы, но, по крайней мере, на литовско-белорусских пунктах пропуска пассажир с электронной декларацией — редкая птица. Как и те, кто по дороге за границу попросил бы у таможенников бланк декларации, чтобы на пути домой заполнить его до прохождения границы.
Что касается безналичной оплаты в пунктах таможенного оформления, то, по словам зампреда ГТК, она может осуществляться посредством АИС «Расчет», через системы расчетов с использованием электронных денег, а также мобильного банкинга и банковских инфокиосков с использованием платежных карт.
Наличными деньгами можно рассчитаться через филиалы ОАО «Беларусбанк», которые есть в большинстве республиканских пунктов таможенного оформления (РПТО) в автодорожных пунктах пропуска.
Инфокиоски и банкоматы установлены и функционируют в РПТО «Каменный лог», на железнодорожных вокзалах Гродно-Центральный и Молодечно, а также в Национально аэропорту Минск.
В РПТО на железнодорожных вокзалах Горынь и Хотислав установка банкоматов и инфокиосков запланирована на текущий год. Не исключено, что к концу года появится такое оборудование и в РПТО «Олтуш» и «Томашовка».
Выдержат пиковые нагрузки
В нашей стране платежный терминал давно не редкость даже в сельских автолавках, а в столице ими оборудованы практически все точки продаж и услуг, разве что на рынках предприниматели не спешат обзавестись таким гаджетом.
Мы поинтересовались, доводились ли до Национального банка, а затем регулятором — до коммерческих банков какие-либо задачи относительно инфраструктуры для использования банковских карточек в связи с проведением в Минске Европейских игр.
В пресс-службе регулятора сообщили, что до сведения банков была доведена информация о конкретных объектах: спорткомплексы, гостиницы, зоны гостеприимства и др., которые будут задействованы в ходе проведения Европейских игр. Для решения вопросов, связанных с оснащением указанных объектов программно-технической инфраструктурой для осуществления операций с использованием карточек, банки взаимодействовали с фондом «Дирекция II Европейских игр 2019 года».
В преддверии Европейских игр Национальный банк обратился к банкам с просьбой обеспечить готовность платежной инфраструктуры, особенно оснащение платежными терминалами организаций торговли и сервиса, расположенных на спортивных объектах, и бесперебойное функционирование платежной инфраструктуры при пиковых нагрузках.
Кроме того, обращено внимание банков на необходимость установки платежных терминалов, позволяющих принимать для оплаты товаров и услуг бесконтактные карточки и мобильные устройства.
Указанные терминалы банкам рекомендовано устанавливать в спортивных объектах, задействованных во время проведения Европейских игр, в пунктах придорожного сервиса на магистралях республиканского значения и в следующих объектах Минска: в гостиницах, общежитиях, на железнодорожном вокзале, автовокзале, в аэропорту, аптеках, автостоянках, предприятиях общественного питания.
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Купить белорусские рубли в Берлине или Париже - невыполнимый квест. А «зайчики» могут понадобиться уже прямо на границе, хотя бы для того, чтобы сходить по нужде.
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