Кокорин и Мамаев не смогут выйти по УДО

Источник материала: Tut.by

Андрей Ромашов, адвокат форварда «Зенита» Александра Кокорина, сообщил, что после этапирования его клиент и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев не смогут получить условно-досрочное освобождение.



Reuters

Сегодня суд рассматривает апелляции футболистов, Кирилла Кокорина, а также Александра Протасовицкого.

— По ЕСПЧ есть подвижки?

— Мы ждем. Если их сегодня отпустят, ни в какое ЕСПЧ не пойдем. Зачем? Если не отпустят, то тут же и по приговору, и по остальному.

— Если не будет удовлетворено, в течение какого времени их этапируют?

— Когда в следственный изолятор поступает полная версия апелляционного определения, с этой даты в течение двух недель должны быть отправлены по этапу.

— Как только человек поступает в колонию, он имеет право…

— Сначала человек идет в какой-то из областных центров Золотого кольца России, а там в течение двух недель должны их отправить в колонию, где есть места.

— Как только они попали в колонию, имеют право на УДО (условно-досрочное освобождение)?

— Не имеют. Постановление Пленума 2016 года говорит, что УДО может быть применено только по истечении шестимесячного срока задержания в колонии. За этот период осужденный должен показать, что он встал на путь исполнения.

— Получается, они не смогут написать на УДО?

— Написать смогут, но им откажут.

— Кокорин действительно изъявил желание отбывать срок в Белгородской области?

— Не, такого не было. Я про такое ничего не слышал. Тут «хотелки» не учитываются никем. Где есть, туда и направляют, — сказал Ромашов.