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Кокорин и Мамаев не смогут выйти по УДО
Источник материала: Tut.by
Андрей Ромашов, адвокат форварда «Зенита» Александра Кокорина, сообщил, что после этапирования его клиент и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев не смогут получить условно-досрочное освобождение.
Сегодня суд рассматривает апелляции футболистов, Кирилла Кокорина, а также Александра Протасовицкого.
— По ЕСПЧ есть подвижки?
— Мы ждем. Если их сегодня отпустят, ни в какое ЕСПЧ не пойдем. Зачем? Если не отпустят, то тут же и по приговору, и по остальному.
— Если не будет удовлетворено, в течение какого времени их этапируют?
— Когда в следственный изолятор поступает полная версия апелляционного определения, с этой даты в течение двух недель должны быть отправлены по этапу.
— Как только человек поступает в колонию, он имеет право…
— Сначала человек идет в какой-то из областных центров Золотого кольца России, а там в течение двух недель должны их отправить в колонию, где есть места.
— Как только они попали в колонию, имеют право на УДО (условно-досрочное освобождение)?
— Не имеют. Постановление Пленума 2016 года говорит, что УДО может быть применено только по истечении шестимесячного срока задержания в колонии. За этот период осужденный должен показать, что он встал на путь исполнения.
— Получается, они не смогут написать на УДО?
— Написать смогут, но им откажут.
— Кокорин действительно изъявил желание отбывать срок в Белгородской области?
— Не, такого не было. Я про такое ничего не слышал. Тут «хотелки» не учитываются никем. Где есть, туда и направляют, — сказал Ромашов.
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Андрей Ромашов, адвокат форварда «Зенита» Александра Кокорина, сообщил, что после этапирования его клиент и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев не смогут получить...
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