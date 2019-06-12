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Подведены итоги конкурса «Фронтовой альбом»
13.06.2019 — Разное | Клiч Радзiмы
Источник материала: Клiч Радзiмы
Победители получат не только дипломы и призы, но и уникальную возможность посетить Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны. Лучшие работы будут обязательно опубликованы, кроме того, в адаптированном виде размещены на сайте frontline.su. Жюри впечатлило количество тех, кто бережно хранит память о своих дедах и прадедах, чьи жизни являются примером мужества, стойкости и самоотверженности. В конкурсную комиссию поступило более 900 творческих работ со всех регионов страны. Авторы особенно кропотливо работали над текстами, вспоминали рассказы участников и свидетелей той страшной войны, искали сохранившиеся фото, наградные документы и сумели искренне и трогательно передать истории человеческих трагедий и судеб, созданных страшной войной. Члены конкурсной комиссии признательны всем участникам, по крупицам собиравшим информацию о своих героических предках. Проникновенных и сильных работ было действительно много. Выбор для жюри оказался очень непростым. Победителями конкурса «Фронтовой альбом», посвященного 75-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, стали: — Людмила Баскакова (д. Цель, Осиповичский район); — Елена Захарик (д. Боровляны, Минская область); — Ирина Кожемяко (г. Орша);- Наталья Савицкая (г. Витебск); — Марина Хохолко (г.п. Шарковщина, Витебская область). Поздравляем победителей и благодарим всех участников проекта «Фронтовой альбом»! Организаторы проекта — Белорусское телеграфное агентство, редакция газеты «7 дней» совместно с Министерством образования Беларуси, Национальным центром художественного творчества детей и молодежи, СООО «Гейм Стрим».
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