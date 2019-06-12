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Что почитать летом? Названы книги для увлекательного чтения на каникулах

13.06.2019 12:45 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Что почитать летом? Названы книги для увлекательного чтения на каникулах
Фото из открытых источников

Дети, которые уныло смотрят на список летнего чтения, – к сожалению, дело обычное.  Особенно досадно это видеть, когда знаешь, сколько удивительно прекрасных детских книг сегодня можно найти.

Проект «Лiхтар» поможет сориентироваться в современной детской литературе. Летнее чтение может оказаться захватывающим, дети могут добровольно и увлеченно читать даже на каникулах. Проверено экспертами.

Что почитать летом? Названы книги для увлекательного чтения на каникулах Откуда пошло выражение «книжный червь»?

Эксперты книжного фестиваля «Город и Книги» огласили результаты второго сезона «Лiхтара». В него вошли лучшие издания на русском и белорусском языках для детей, живущих и читающих в Беларуси.

Организаторы фестиваля собрали команду единомышленников, влюбленных в литературу и относящихся с симпатией к подрастающему поколению. Именно они читают и рекомендуют  детям хорошие книги.

«Лiхтар» становится полезным рабочим инструментом библиотекарей, а это та покорённая вершина, которой организаторы очень гордятся.  И, конечно же, они собираются продолжать читать книги сотнями.

Рекомендательный список размещен на сайте фестиваля «Город и Книги». Информационный партнер – еженедельник «Аргументы и факты» в Беларуси.

 
 
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Рекомендательный список детской литературы за последний год сформирован командой проекта «Лiхтар» – лучшие книги для детей и подростков».
 
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