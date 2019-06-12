Что почитать летом? Названы книги для увлекательного чтения на каникулах

Источник материала: Аргументы и факты

Дети, которые уныло смотрят на список летнего чтения, – к сожалению, дело обычное. Особенно досадно это видеть, когда знаешь, сколько удивительно прекрасных детских книг сегодня можно найти.

Проект «Лiхтар» поможет сориентироваться в современной детской литературе. Летнее чтение может оказаться захватывающим, дети могут добровольно и увлеченно читать даже на каникулах. Проверено экспертами.

Эксперты книжного фестиваля «Город и Книги» огласили результаты второго сезона «Лiхтара». В него вошли лучшие издания на русском и белорусском языках для детей, живущих и читающих в Беларуси.

Организаторы фестиваля собрали команду единомышленников, влюбленных в литературу и относящихся с симпатией к подрастающему поколению. Именно они читают и рекомендуют детям хорошие книги.

«Лiхтар» становится полезным рабочим инструментом библиотекарей, а это та покорённая вершина, которой организаторы очень гордятся. И, конечно же, они собираются продолжать читать книги сотнями.